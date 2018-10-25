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Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании

25 октября
2018 год

Лайфстайл >>
25 октября 2018
Еще вчера дедушка Юлии Снигирь сообщил о расставании актрисы с Евгением Цыгановым. А сегодня, на волне слухов, Юлия опубликовала в Инстаграме отзыв о фильме «Человек, который удивил всех», где назвала исполнителя главной роли – Цыганова – «своим любимым мужчиной».

Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании

«Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина. Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что «Человек, который удивил всех» - это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КИНО. Умное и, в то же время, всем понятное. Тонкое и, в то же время, нескучное. Доброе и, в то же время, не сопливое. Очень правдивое и, в то же время, светлое. Женя и Наташа сыграли здесь свои самые удивительные на сегодняшний день роли. А Лёша и еще одна Наташа отстояли эту историю и всех победили», - высказалась Снигирь.

Актриса посоветовала посмотреть этот фильм каждому.

«Я хочу, чтобы таких фильмов в нашей стране снималось много. Но для этого нужно, чтобы в такие фильмы поверили (а не только в комедии и блокбастеры - при всём уважении ко всем жанрам). Поверили вы, зрители, и поверили продюсеры. К чему я всё это? Если есть время и финансовая возможность - сходите в кино с 25 октября. Или посмотрите потом (тоже неплохо)».
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Человек, который удивил всех

фотографии >>
Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании фотографии
Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании фотографии
Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании фотографии
Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании фотографии
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