Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании

Еще вчера дедушка Юлии Снигирь сообщил о расставании актрисы с Евгением Цыгановым
. А сегодня, на волне слухов, Юлия опубликовала в Инстаграме отзыв о фильме «Человек, который удивил всех»
, где назвала исполнителя главной роли – Цыганова – «своим любимым мужчиной».
«Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина. Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что «Человек, который удивил всех» - это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КИНО. Умное и, в то же время, всем понятное. Тонкое и, в то же время, нескучное. Доброе и, в то же время, не сопливое. Очень правдивое и, в то же время, светлое. Женя и Наташа сыграли здесь свои самые удивительные на сегодняшний день роли. А Лёша и еще одна Наташа отстояли эту историю и всех победили»
, - высказалась Снигирь.
Актриса посоветовала посмотреть этот фильм каждому.
«Я хочу, чтобы таких фильмов в нашей стране снималось много. Но для этого нужно, чтобы в такие фильмы поверили (а не только в комедии и блокбастеры - при всём уважении ко всем жанрам). Поверили вы, зрители, и поверили продюсеры. К чему я всё это? Если есть время и финансовая возможность - сходите в кино с 25 октября. Или посмотрите потом (тоже неплохо)»
.
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