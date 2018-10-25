«Но Даша Мельникова забеременнела»: Олег Меньшиков рассказал о работе над спектаклем «Макбет»

Более двух лет Олег Меньшиков
трудился над спектаклем «Макбет» по одноименной пьесе Шекспира. И вот, в начале ноября спектакль в первый раз будет сыгран на сцене театра им. Ермоловой, художественным руководителем которого является Меньшиков. В преддверии этого события артист дал интервью изданию Hello, где рассказал о тонкостях его работы над «Макбетом».
Меньшиков утверждает, что, взявшись за эту постановку, он бросил вызов самому себе.
«Во-первых, потому что в моем репертуаре Шекспир первый раз. Во-вторых, поскольку я человек дотошный, когда начал готовиться к этой работе, то прочитал практически все, что написано про Шекспира. Я прочитал книгу "Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса" и помню, что она мне просто перевернула мозги. Что такое Шекспир? Это загадка на века. Мы ее не разгадаем, но тем она и прекрасна. Эйнштейн как-то сказал, что любое открытие начинается с огромного знака вопроса. Вот у Шекспира этих знаков вопроса на каждой странице по пятнадцать штук. Разбирать его путем психологического театра, анализа, который нам завещал Константин Сергеевич Станиславский, бесполезно. Там просто не сходятся концы с концами. У Шекспира своя театральная правда, свои законы, они скачут с одной сцены на другую, с одной темы на тему, они даже не соблюдают элементарную логику развития характера и построения сцены! Но им плевать на это, потому что для них видимый театр - это что-то другое. Я не знаю что. Но это была игровая природа театра, за которую я обеими руками. Театр - это игра, плюс какая-то сумасшедшая магия. Сказать чарующая - это вообще ничего не сказать»
, - объяснил режиссер.
Интересно, что в постановке Олега Меньшикова все роли играют мужчины, как, собственно, и было во времена Шекспира. Но, по словам режиссера, эта мысль пришла ему не сразу.
«Изначально на роль леди Макбет была утверждена Даша Мельникова - замечательная артистка нашего театра. Но Даша Мельникова забеременела, я начал думать, как найти ей замену. И мне пришло в голову: а почему бы не пойти по шекспировскому методу, где мужчины играют женские роли? Если бы с Дашей не случилось такого счастья, она бы, безусловно, играла леди Макбет»
, - рассказал артист.
Кстати, Макбета в спектакле играет сам Меньшиков. В интервью он признался, что быть и режиссером, и актером одновременно – «колоссальный труд».
«Это объяснить невозможно. Об этом можно поговорить только с тем, кто посидел и по ту, и по эту сторону рампы. Ну чего я буду жаловаться, какой это колоссальный труд, когда ты видишь это с одной точки, а потом выходишь сам на сцену и видишь с другой. И времени у тебя меньше всех на репетиции. Короче, это ад, но ты сам этого хотел, Жорж Данден! Поэтому я не жалуюсь»
.
Премьера «Макбета» должна была состояться еще два года назад, но дело затянулось. Как объяснил Меньшиков, изначально он не должен был ставить этот спектакль.
«Дело в том, что изначально я не собирался ставить «Макбет» сам. Были приглашены молодые режиссеры, спектакль должен был стать их работой, но союза у нас не случилось. Потом мы на какое-то время законсервировали проект, а он меня все равно звал и манил. Проигрывать я не люблю и знаю, что за недоделанные вещи приходится отвечать. Отвечать неохота, так что надо доделывать. Поэтому ждем премьеру»
.
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