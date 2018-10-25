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Лайфстайл «Но Даша Мельникова забеременнела»: Олег Меньшиков рассказал о работе над спектаклем «Макбет» Скоро состоится премьера долгожданной постановки

Лайфстайл Юлия Снигирь призналась в любви Евгению Цыганову на фоне слухов о расставании А может, и не расстались

Новости театра Мюзикл Chess покажут в Новосибирске и Москве Совместную постановку осуществляют театральная компания «Московский Бродвей» и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

Новости кино В интернете запустят детско-родительский сервис с контентом Там можно будет посмотреть не только анимационные фильмы, но и образовательные проекты.

Фестивальная колонка Артдокфест-2018: Данность и видимости. Два фильма об экспансии милитаризма О конкурсных картинах «Сын» Александра Абатурова и «Уроки мужества» Александра Зубовленко

Новости кино Мартин Скорсезе снова поработает с Леонардо Ди Каприо Их новым проектом станут «Убийцы лунного цветка».

Рецензии на фильмы «Лоро» Паоло Соррентино. Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить Итальянская история преступлений п(р)о Сильвио Берлускони