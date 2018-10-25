Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал о тяжелом детстве

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов
стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказал об алкоголизме родителей и смерти старшего брата.
Детство Виктора было совсем не беззаботным. Родители не ладили друг с другом, постоянно ссорились. А потом нашли утешение в алкоголе.
«Я помню, как в 14 лет тащил мать пьяную домой. Прибежали знакомые ребята, сказали, что мама пьяная лежит и не может подняться. Я побежал в рощу, тащил ее через все дворы, мне было очень стыдно. Но вместе с тем, я все равно безумно люблю свою мать и считаю ее лучшей женщиной в мире. Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились. В 90-е папа даже попал в психиатрическую клинику. Он встретил представителей иноземной расы и выпрыгнул из окна. Сломал руку, теперь он вспоминает об этом с юмором. Сейчас, кстати, в 78 лет мой отец не пьет»
, - рассказал актер.
Мать Логинова так и не справилась со своей зависимостью, что привело к смертельному исходу. Она умерла в возрасте 52 лет. По словам Виктора, он чувствует вину перед матерью, потому как из-за работы актер не мог уделять ей должного внимания.
Опорой и примером для подражания Логинов всегда считал своего старшего брата Евгения. Однако, незадолго до смерти матери у него случился инсульт, и 37-летний брат артиста скончался. Виктор признался, что был сильно подавлен в тот момент и сам стал бояться этого рокового возраста.
«Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чем я жалею, что не смог сберечь близких».
В личной жизни Логинову пока обрести счастье не удалось. Он был трижды женат, но каждый раз после свадьбы понимал, что еще не готов к браку.
«Я боюсь быта, который убивает отношения. Когда люди уже не чувствуют что-то друг к другу, а живут просто из-за того, что так надо. Однако я никогда не изменял своим женам, я не какой-то Дон Жуан»
, - заявил Виктор.
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