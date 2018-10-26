Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива

Американский актёр Дэвид Швиммер
, наиболее известный по роли Росса Геллера в сериале «Друзья»
, попал в поле зрения полиции из-за инцидента, произошедшего в Великобритании. Стражи порядка объявили в розыск вора, очень похожего на артиста.
Опубликовав снимок предполагаемого преступника и сообщение в соцсетях («Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним в связи с кражей в Блэкпул 20 сентября
»), полицейские получили сотни комментариев от интернет-пользователей, которые сообщили, что человек на фото - это Дэвид Швиммер.
Узнав об этой истории, сам актёр поспешил выложить в сеть «оправдательное» видео, на котором удачно изобразил разыскиваемого и написал: «Офицеры, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке
».
Через некоторое время полиция провела проверку и подтвердила слова Швиммера: «Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы тщательно разобрались в вопросе и подтверждаем, что Дэвид Швиммер в тот день находился в Америке
».
обсуждение >>