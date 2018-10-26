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Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива

26 октября
2018 год

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26 октября 2018
Американский актёр Дэвид Швиммер, наиболее известный по роли Росса Геллера в сериале «Друзья», попал в поле зрения полиции из-за инцидента, произошедшего в Великобритании. Стражи порядка объявили в розыск вора, очень похожего на артиста.

Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива

Опубликовав снимок предполагаемого преступника и сообщение в соцсетях («Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним в связи с кражей в Блэкпул 20 сентября»), полицейские получили сотни комментариев от интернет-пользователей, которые сообщили, что человек на фото - это Дэвид Швиммер.

Узнав об этой истории, сам актёр поспешил выложить в сеть «оправдательное» видео, на котором удачно изобразил разыскиваемого и написал: «Офицеры, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке».


Через некоторое время полиция провела проверку и подтвердила слова Швиммера: «Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы тщательно разобрались в вопросе и подтверждаем, что Дэвид Швиммер в тот день находился в Америке».
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Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива фотографии
Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива фотографии
Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива фотографии
Росса из «Друзей» заподозрили в краже пива фотографии
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