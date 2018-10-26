Шинед О'Коннор приняла ислам

Ирландская певица Шинед О'Коннор
сообщила в своём Twitter, что приняла ислам и сменила имя на Шухаду Давитт (в переводе с арабского — «мученица»).
«Я горда тем, что стала мусульманкой
, — написала О'Коннор. — Это естественное окончание странствия любого разумного теолога. Изучение всех священных книг приводит к исламу. Что делает все остальные священные писания излишними
».
Кроме того, певица опубликовала видео, на котором она впервые исполняет азан — призыв к обязательной молитве. Она отметила, что её произношение ещё далеко от идеального, но у неё обязательно получится лучше, когда она исполнит азан 100 раз. Также О'Коннор рассказала, что подруга подарила ей первый хиджаб.
«Не собираюсь публиковать фотографию, потому что это очень личное. И я уродливая старая ведьма. Но я очень, очень, очень счастливая старая ведьма
», — написала артистка, но позднее всё же выложила фотографию в хиджабе.
В августе 2017 года Шинед О'Коннор
призналась в многолетней депрессии и желании покончить с собой. Ранее она участвовала в протесте против педофилии среди католических священнослужителей и сама неофициально стала священником, благодаря католической секте ирвингиан.
Шинед О'Коннор известна как автор композиций к фильмам «Замужем за мафией»
, «Вам письмо»
, «Стигматы»
и другим. Она также сыграла в картинах «Грозовой перевал»
и «Мясник»
.
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