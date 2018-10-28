Павел Трубинер и Марина Дровосекова рассказали о сериале «Мама»

По сюжету сериала молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе – судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком в сложной ситуации. Сможет ли Вера побороть свои чувства или все-таки выберет любовь — мужчину, готового ради нее на все?
Исполнители главных ролей рассказали гостям презентации о своих персонажах:
фото: Павел Трубинер
Павел Трубинер: «У каждого героя, даже самого плохого, есть своя правда. Возможно, Кирилл местами циничный, грубый, недоверчивый, но это из-за его жизненных реалий. Зато любит он искренне, от всего сердца. Любовь — чувство, которое нельзя подменить. В проекте он разрывается между двумя женщинами, не в силах сделать верный выбор».
фото: Юлия Мельникова
Юлия Мельникова: «Мне часто достаются роли женщин с трудной судьбой. На мою Веру многое в жизни свалилось, мне искренне жаль ее, но она сильная и идет к своей мечте, несмотря на препятствия».
фото: Марина Дровосекова
Марина Дровосекова: «Моя героиня живет только интересами мужа и дочери, полностью отказавшись от своих. Эта чрезмерная, удушающая любовь становится проблемой для всей семьи».
фото: Алена Новицкая
фото: Валерия Шкирандо
фото: Гузель Киреева
фото: Мариам Мерабова
Смотрите сериал «Мама» с 19 ноября в 19:00 по будням на телеканале Dомашний.
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