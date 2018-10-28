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Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова

28 октября
2018 год

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28 октября 2018
22 октября в обновленном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро». Оценить фильм о Сильвио Берлусконии его женщинах пришли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Максим Виторган, Александра Ревенко, Павел Деревянко и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Павел Деревянко и Дарья Мясищева

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Алексей Попогребский и Игорь Волошин

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Ян Гэ

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Максим Виторган

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Амбарцум Кабанян

В этот же вечер в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала InStyle. Гостями мероприятия стали Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Рози Хантингтон-Уайтли, Кейли Куоко, Лили Коллинз и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Дженнифер Энистон

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Дженнифер Энистон

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Леа Мишель

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Джулия Робертс и Элизабет Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Бизи Филлипс

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Лили Коллинз

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Лили Коллинз

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Кейли Куоко

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Кейли Куоко

24 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Суспирия» с Дакотой Джонсон в главной роли. На красную дорожку Дакота вышла в компании своей бабушки, 88-летней музы Альфреда Хичкока Типпи Хедрен. Фильм зрителям также представили актрисы Тильда Суинтон, Миа Гот и Хлоя Морец.

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Дакота Джонсон с бабушкой Типпи Хэдрен

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Тильда Суинтон

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Миа Гот

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Хлоя Морец

25 октября в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошел первый показ драмы Брайана Сингера «Богемская рапсодия». Первыми зрителями фильма о Фредди Меркьюри и группе Queen стали Дмитрий Дибров, Анна Седокова, Мария Голубкина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Полина и Дмитрий Дибровы

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Мария Голубкина

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Ольга Погодина

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Анна Седокова

26 октября в Лос-Аджелесе прошла церемония вручения наград Britannia Awards, среди гостей и лауреатов которой были Кейт Бланшетт, Эмилия Кларк, Джим Керри и Джоан Коллинз.

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Эмилия Кларк

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Эмилия Кларк

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Джим Керри

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Мишель Родригес

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Джоан Коллинз

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова
фото: Джоан Коллинз
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фильмы
Богемская рапсодияЛороПришелецСуспирия

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Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова фотографии
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