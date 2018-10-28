Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Елена Лядова

22 октября в обновленном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро»
. Оценить фильм о Сильвио Берлусконии его женщинах пришли Владимир Вдовиченков
, Елена Лядова
, Максим Виторган
, Александра Ревенко
, Павел Деревянко
и другие.
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
фото: Павел Деревянко и Дарья Мясищева
фото: Алексей Попогребский и Игорь Волошин
фото: Александра Ревенко
фото: Ян Гэ
фото: Максим Виторган
фото: Амбарцум Кабанян
В этот же вечер в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала InStyle. Гостями мероприятия стали Дженнифер Энистон
, Джулия Робертс
, Рози Хантингтон-Уайтли
, Кейли Куоко
, Лили Коллинз
и другие.
фото: Дженнифер Энистон
фото: Дженнифер Энистон
фото: Леа Мишель
фото: Джулия Робертс и Элизабет Стюарт
фото: Бизи Филлипс
фото: Рози Хантингтон-Уайтли
фото: Лили Коллинз
фото: Лили Коллинз
фото: Кейли Куоко
фото: Кейли Куоко
24 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Суспирия»
с Дакотой Джонсон
в главной роли. На красную дорожку Дакота вышла в компании своей бабушки, 88-летней музы Альфреда Хичкока Типпи Хедрен
. Фильм зрителям также представили актрисы Тильда Суинтон
, Миа Гот
и Хлоя Морец
.
фото: Дакота Джонсон
фото: Дакота Джонсон с бабушкой Типпи Хэдрен
фото: Тильда Суинтон
фото: Миа Гот
фото: Хлоя Морец
25 октября в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошел первый показ драмы Брайана Сингера «Богемская рапсодия»
. Первыми зрителями фильма о Фредди Меркьюри
и группе Queen стали Дмитрий Дибров
, Анна Седокова
, Мария Голубкина
и другие.
фото: Полина и Дмитрий Дибровы
фото: Мария Голубкина
фото: Ольга Погодина
фото: Анна Седокова
26 октября в Лос-Аджелесе прошла церемония вручения наград Britannia Awards, среди гостей и лауреатов которой были Кейт Бланшетт
, Эмилия Кларк
, Джим Керри
и Джоан Коллинз
.
фото: Эмилия Кларк
фото: Эмилия Кларк
фото: Джим Керри
фото: Кейт Бланшетт
фото: Мишель Родригес
фото: Джоан Коллинз фото: Джоан Коллинз
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