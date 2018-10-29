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29 октября 2018
/
Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
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29 октября 2018
25 октября в московском кинотеатре «Октябрь» телеканал ТНТ представил новые премьеры 2019 года и рассказал о главных достижениях телеканала за прошедшее время.
На презентации присутствовали старожилы канала:
Семен Слепаков
,
Гарик Мартиросян
,
Марина Кравец
,
Яна Троянова
,
Анна Хилькевич
,
Игорь Ознобихин
и
Алексей Базанов
. А так же «новички» из сериала
Жоры Крыжовникова
«Звоните ДиКаприо!»
Андрей Бурковский
и
Анна Невская
, которым в самом скором будущем обеспечена всепоглощающая зрительская любовь.
фото: Андрей Бурковский
фото: Анна Хилькевич
фото: Анна Невская со спутником
фото: Ксения Суркова
фото: Марина Кравец
фото: Игорь Ознобихин и Алексей Базанов
фото: Яна Троянова
фото: Ксения Бородина
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