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Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина

29 октября
2018 год

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29 октября 2018
25 октября в московском кинотеатре «Октябрь» телеканал ТНТ представил новые премьеры 2019 года и рассказал о главных достижениях телеканала за прошедшее время.

На презентации присутствовали старожилы канала: Семен Слепаков, Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Яна Троянова, Анна Хилькевич, Игорь Ознобихин и Алексей Базанов. А так же «новички» из сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» Андрей Бурковский и Анна Невская, которым в самом скором будущем обеспечена всепоглощающая зрительская любовь.

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Андрей Бурковский

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Анна Хилькевич

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Анна Невская со спутником

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Ксения Суркова

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Марина Кравец

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Игорь Ознобихин и Алексей Базанов

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Яна Троянова

Новый сезон ТНТ: Анна Хилькевич, Яна Троянова и Ксения Бородина
фото: Ксения Бородина
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