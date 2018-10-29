Шарлиз Терон называет своего сына дочерью

Старший сын Шарлиз Терон
Джексон неоднократно становился объектом живого интереса со стороны СМИ и праздношатающихся. 6-летний приемный сын актрисы уже два года не вылезает из нарядных платьев, дополняя их не менее девчачьими аксессуарами и прическами, чем невероятно будоражит воображение толпы. Конспирологи уверены, что Терон заставляет бедного ребенка носить платьица и лосины, зачем-то навязывая ему идею о том, что он на самом деле девочка.
Так или иначе, актриса все-таки стала называть сына дочерью, не давая каких-то предварительных объяснений и не делая заявлений. В одном из последних интервью
рассуждая о судьбах женщин во Вселенной, Шарлиз заговорила о большом материнском страхе за своих «дочерей» (помимо Джексона Шарлиз удочерила 3-летнюю Августу).
«Я смотрю на двух моих красивых девочек и, как и любая другая мать, переживаю за них. Я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности и могли самовыражаться, хочу защитить их. Вне всякого сомнения, я готова убить за них».
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