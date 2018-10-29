Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины

29 октября
2018 год

Лайфстайл >>
29 октября 2018
Если не считать дежурные сопровождения Железного Человека во всех главах эпопеи о «Мстителях», Гвинет Пэлтроу давненько не радовала зрителей новыми работами в кино. Оно и понятно, актриса нашла новый, гораздо более надежный источник дохода - интернет-магазин сайта о стиле жизни Goop. Гвинет прекрасно чувствует себя, толкая читательницам нефритовые вагинальные яйца и репеллент от энергетических вампиров. Однако чары потихоньку начинают рассеиваться: месяц назад на Goop подали в суд недовольные пользователи «улучшающих сексуальную энергию» вагинальных яиц. Покупатели не ощутили положительную динамику и крайне огорчились. Компания выплатила недовольным 145 тысяч долларов и перестала настаивать на эффективности продукта в рекламе.

Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины

Но на этом судебные приключения Гвинет не закончились. Недавно против сайта наконец-то выступили гинекологи и эндокринологи. Эскулапы выразили опасение по поводу продающихся на сайте витаминов для беременных и кормящих женщин The Mother Load. Эскулапы утверждают, что содержание витамина A в препарате превышает допустимую норму, что может привести к серьезным внутриутробным порокам развития.

Читайте также: Памперсы, водка, химчистка и комиксы: на чем зарабатывают звезды за кадром.

Представители сайта Goop поспешили выступить с заявлением, что продукт абсолютно безопасен и не навредит беременным, если они, конечно, не будут налегать на морковь, которая сама по себе содержит витамин A. Все это привело к тому, что благотворительная организация Good Thinking Society обвинила Пэлтроу в «осуществлении контроля над организацией, производящей потенциально опасные для здоровья людей продукты».

Медики напоминают всем потенциальным покупателям сайта Goop, что ни один продукт, произведенный командой под руководством Гвинет Пэлтроу, не одобрен ни Национальной службой здравоохранения Великобритании, ни Всемирной организацией здравоохранения.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок

Гвинет Пэлтроу продает спрей от энергетических вампиров
Поиск по меткам
деньгиздоровьерекламасуд
персоны
Гвинет Пэлтроу
фильмы
Мстители

фотографии >>
Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины фотографии
Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины фотографии
Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины фотографии
Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Наталья Кенигсон
27 октября ушла из жизни актриса Наталья Кенигсон.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Анна Багмет
Валентин Валл
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Майкл Бич
Забу Брейтман
Жан-Пьер Кальфон
Йоханна фон Кочиан
Ниа Лонг
Чарлз Мартин Смит
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью