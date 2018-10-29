Гвинет Пэлтроу продает беременным женщинам опасные витамины

Если не считать дежурные сопровождения Железного Человека во всех главах эпопеи о «Мстителях»
, Гвинет Пэлтроу
давненько не радовала зрителей новыми работами в кино. Оно и понятно, актриса нашла новый, гораздо более надежный источник дохода - интернет-магазин сайта о стиле жизни Goop. Гвинет прекрасно чувствует себя, толкая читательницам нефритовые вагинальные яйца и репеллент от энергетических вампиров
. Однако чары потихоньку начинают рассеиваться: месяц назад на Goop подали в суд недовольные пользователи «улучшающих сексуальную энергию» вагинальных яиц. Покупатели не ощутили положительную динамику и крайне огорчились. Компания выплатила недовольным 145 тысяч долларов и перестала настаивать на эффективности продукта в рекламе.
Но на этом судебные приключения Гвинет не закончились. Недавно против сайта наконец-то выступили гинекологи и эндокринологи. Эскулапы выразили опасение по поводу продающихся на сайте витаминов для беременных и кормящих женщин The Mother Load. Эскулапы утверждают, что содержание витамина A в препарате превышает допустимую норму, что может привести к серьезным внутриутробным порокам развития.
Читайте также: Памперсы, водка, химчистка и комиксы: на чем зарабатывают звезды за кадром.
Представители сайта Goop поспешили выступить с заявлением, что продукт абсолютно безопасен и не навредит беременным, если они, конечно, не будут налегать на морковь, которая сама по себе содержит витамин A. Все это привело к тому, что благотворительная организация Good Thinking Society обвинила Пэлтроу в «осуществлении контроля над организацией, производящей потенциально опасные для здоровья людей продукты».
Медики напоминают всем потенциальным покупателям сайта Goop, что ни один продукт, произведенный командой под руководством Гвинет Пэлтроу, не одобрен ни Национальной службой здравоохранения Великобритании, ни Всемирной организацией здравоохранения.
обсуждение >>