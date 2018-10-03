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Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

3 октября
2018 год

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3 октября 2018
Советской актрисе Инне Владимировне Макаровой в этом году исполнилось 92 года. Первый канал снял документальный фильм о ее жизни – «Инна Макарова. Судьба человека», где сама актриса делится своими воспоминаниями.

Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

Одним из самых ярких моментов жизни Макарова считает роман с режиссером Сергеем Бондарчуком. Они познакомились еще в институте и прожили без малого 10 лет вместе.

Символично, но их брак разрушил фильм «Отелло». Благодаря главной роли Бондарчук прославился на всю страну. Он стал одной из самых обсуждаемых личностей. Тогда же появились слухи о романе актера с Ириной Скобцевой. Макарова не стала верить в то, что говорят злые языки. Но спустя три года она нашла в себе силы расстаться с супругом.

Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

«Расставание было тяжелым, он не хотел уходить, мы долго переживали наш разрыв. Когда я была на съемках, то он ходил вокруг дома. Я не жалела о своем решении никогда, ведь наша любовь осталась при нас, я вспоминала о ней как о чем-то великолепном до конца», – рассказала Инна Владимировна.

Актриса призналась, что не жалеет о расставании с режиссером. Однако их дочь Наталья Бондарчук думает иначе. По ее словам, Инна Владимировна любила Сергея до самой его смерти. К тому же, в доме актрисы до сих пор висят портреты Бондарчука.

После разрыва с Макаровой режиссер женился на Скобцевой. Они прожили вместе более 30 лет, воспитали двоих детей Федора и Алену.

Что касается Инны Владимировны, она долго не могла выйти замуж. Но однажды она познакомилась с академиком Михаилом Перельманом, с которым потом прожила еще 53 года.

Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

Кстати, доктор Перельман был одним из тех, кто пытался вылечить Бондарчука, когда у него начались проблемы с сердцем. Он даже хотел организовать для Макаровой прощание с бывшим супругом. Однако та отказалась.

«Я просто не хотела устраивать спектаклей. Почтила его память в душе, без лишнего внимания», – объяснила Инна Владимировна.
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Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком фотографии
Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком фотографии
Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком фотографии
Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком фотографии
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№ 1
лейда (уфа. Башкортостан)   3.10.2018 - 13:46
Какая приятная женщина,здоровья и только здоровья желаю от всего сердца..люблю ваши роли,особенно в "Женщины" с Ниной Сазоновой... читать далее>>
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