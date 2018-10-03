Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

Советской актрисе Инне Владимировне Макаровой
в этом году исполнилось 92 года. Первый канал снял документальный фильм о ее жизни – «Инна Макарова. Судьба человека»
, где сама актриса делится своими воспоминаниями.
Одним из самых ярких моментов жизни Макарова считает роман с режиссером Сергеем Бондарчуком
. Они познакомились еще в институте и прожили без малого 10 лет вместе.
Символично, но их брак разрушил фильм «Отелло»
. Благодаря главной роли Бондарчук прославился на всю страну. Он стал одной из самых обсуждаемых личностей. Тогда же появились слухи о романе актера с Ириной Скобцевой
. Макарова не стала верить в то, что говорят злые языки. Но спустя три года она нашла в себе силы расстаться с супругом.
«Расставание было тяжелым, он не хотел уходить, мы долго переживали наш разрыв. Когда я была на съемках, то он ходил вокруг дома. Я не жалела о своем решении никогда, ведь наша любовь осталась при нас, я вспоминала о ней как о чем-то великолепном до конца»
, – рассказала Инна Владимировна.
Актриса призналась, что не жалеет о расставании с режиссером. Однако их дочь Наталья Бондарчук
думает иначе. По ее словам, Инна Владимировна любила Сергея до самой его смерти. К тому же, в доме актрисы до сих пор висят портреты Бондарчука.
После разрыва с Макаровой режиссер женился на Скобцевой. Они прожили вместе более 30 лет, воспитали двоих детей Федора
и Алену
.
Что касается Инны Владимировны, она долго не могла выйти замуж. Но однажды она познакомилась с академиком Михаилом Перельманом, с которым потом прожила еще 53 года.
Кстати, доктор Перельман был одним из тех, кто пытался вылечить Бондарчука, когда у него начались проблемы с сердцем. Он даже хотел организовать для Макаровой прощание с бывшим супругом. Однако та отказалась.
«Я просто не хотела устраивать спектаклей. Почтила его память в душе, без лишнего внимания»
, – объяснила Инна Владимировна.
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