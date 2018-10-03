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Эмма Стоун не знала о своём психическом расстройстве

3 октября
2018 год

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3 октября 2018
На днях обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») в интервью журналу People рассказала, что до сих пор не избавилась от панических атак, с которыми живёт с 7 лет.

«После первого класса у меня был первый приступ паники, - поделилась актриса. - И это действительно страшно. Я была в гостях у подруги и вдруг почувствовала, что весь дом в огне, сгорит дотла, а мы все погибнем. На самом деле пожара не было, но я сидела в спальне и чувствовала огромный страх».

Эмма Стоун не знала о своём психическом расстройстве

По словам Стоун, после этого она отказывалась ходить в гости и только рядом с мамой чувствовала себя в безопасности. В школе ей часто приходилось симулировать болезнь, чтобы ходить к медсестре и звонить маме. Через какое-то время девочку отвели к психотерапевту, который нашёл у неё синдром генерализированной тревожности и панические атаки, однако сообщать ей об этом не стал. Сама Эмма считает, что это положительно сказалось на её дальнейшей жизни, и она благодарна врачу за его молчание.

Звезда Голливуда уверена, что именно избранная профессия помогает ей держать себя в руках и справляться с беспокойством.

«Занимаясь импровизацией, я поняла, что могу использовать сильные чувства и ассоциативное мышление, - объяснила Стоун. - В работе мне стало помогать то, что раньше заставляло просыпаться по ночам. Я также считаю, что внутренняя борьба развивает способность сочувствовать, которая важна в работе над ролью. Люди, страдающие от тревоги и депрессии, очень чувствительны и умны. Мир жесток, и если вы не позволите ему искалечить вас, то приобретете суперсилу для чего-то продуктивного и позитивного».
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Эмма Стоун не знала о своём психическом расстройстве фотографии
Эмма Стоун не знала о своём психическом расстройстве фотографии
Эмма Стоун не знала о своём психическом расстройстве фотографии
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