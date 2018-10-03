«Фактически, это был мой первый брак»: Николас Кейдж о разводе с третьей женой

54-летний голливудский актёр Николас Кейдж
развёлся со своей третьей женой Элис Ким
2 года назад. Всё это время он не мог смириться с тем, что их счастливый брак рухнул, и только сейчас нашёл в себе силы рассказать о разрыве.
«Я никак не ожидал, что все так кончится
, - уверяет Кейдж. - И был потрясен, когда Элис подала на развод, для меня это был настоящий шок. Но я ни в чем ее не виню. Я понимаю, что когда она выходила за меня замуж, она была слишком молода…
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Элис младше бывшего мужа на 21 год, однако именно брак с ней Кейдж считает настоящим, несмотря на то, что до этого был женат ещё два раза.
«Фактически, это был мой первый брак
, - признается актёр, - ведь то, что я в свое время был мужем Патриции Аркетт и Лизы Мари Пресли, настоящим браком не назовешь… Элис родила мне сына, и те 14 лет, что я прожил с ней, и были моей настоящей женитьбой!
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Николас Кейдж и Элис Ким были мужем и женой с 2002 по 2016 годы. Ходили слухи, что причиной их расставания стала измена Элис, которая нашла замену Николасу, пока тот был на съёмках.
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