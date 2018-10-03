Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой

Когда-то на героиню Джованны Антонелли
из мегапопулярного бразильского сериала «Клон»
хотела быть похожа каждая девочка: красивая, хрупкая и смелая Жади завоевала любовь миллионов зрительниц. Спустя почти 20 лет после выхода ленты Антонелли снова приковала к себе взгляды публики, опубликовав откровенные фото в своём Instagram.
По словам актрисы, снимки были сделаны в рамках благотворительной акции по борьбе с онкологическими заболеваниями. Чтобы привлечь внимание к продукции, которая продаётся под эгидой этого проекта, Джованна решилась на смелую фотосессию. Полностью обнажённую звезду на фотографиях украшает лишь розовая краска.
«Нам нужно так мало, чтобы помочь другим,
- написала Антонелли под одной из фотографий. - Так мало! Я всегда этому верила, и как всегда следую своей интуиции, принимая участие в этой работе. Мы хотели создать волну любви, которая соединит многих людей. Сразу скажу, что все деньги от продажи коллекции футболок, лаков для ногтей и очков пойдут в фонд по исследованию и лечению рака
».
Фанаты поддержали актрису, восхитились её фигурой и отметили, что в свои 42 года Джованна Антонелли по-прежнему прекрасно выглядит.
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