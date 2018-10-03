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Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой

3 октября
2018 год

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3 октября 2018
Когда-то на героиню Джованны Антонелли из мегапопулярного бразильского сериала «Клон» хотела быть похожа каждая девочка: красивая, хрупкая и смелая Жади завоевала любовь миллионов зрительниц. Спустя почти 20 лет после выхода ленты Антонелли снова приковала к себе взгляды публики, опубликовав откровенные фото в своём Instagram.

Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой

По словам актрисы, снимки были сделаны в рамках благотворительной акции по борьбе с онкологическими заболеваниями. Чтобы привлечь внимание к продукции, которая продаётся под эгидой этого проекта, Джованна решилась на смелую фотосессию. Полностью обнажённую звезду на фотографиях украшает лишь розовая краска.

«Нам нужно так мало, чтобы помочь другим, - написала Антонелли под одной из фотографий. - Так мало! Я всегда этому верила, и как всегда следую своей интуиции, принимая участие в этой работе. Мы хотели создать волну любви, которая соединит многих людей. Сразу скажу, что все деньги от продажи коллекции футболок, лаков для ногтей и очков пойдут в фонд по исследованию и лечению рака».

Фанаты поддержали актрису, восхитились её фигурой и отметили, что в свои 42 года Джованна Антонелли по-прежнему прекрасно выглядит.
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Джованна Антонелли
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Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой фотографии
Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой фотографии
Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой фотографии
Звезда сериала «Клон» снялась обнажённой фотографии
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