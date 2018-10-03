Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом»

1 октября пошёл показ последнего эпизода сериала «Универ»
, который выходил на ТНТ аж с 2008 года. Благодаря этому проекту зрители узнали таких актёров, как Мария Кожевникова
, Андрей Гайдулян
, Анна Хилькевич
, Арарат Кещян
и Станислав Ярушин
, который считает «Универ» судьбоносным.
«Это была последняя серия десятилетней истории, которая зацепила многих
, — поделился Ярушин. — Я уже много писал о том, как я отношусь к этой главе в своей жизни. Это было круто! Это было мощно! Это было по-настоящему! Для многих этот проект стал поворотным событием. Чтобы вы понимали, я даже с женой познакомился в свой первый день съемок в «Универе». Не хочется еще что-то говорить... Просто спасибо всем, кто следил за жизнью героев, которых мы играли, спасибо, что уже скучаете. Я уверен, мы все будем скучать тоже! Теперь увидимся во влогах, услышимся в песнях!
»
Теперь Ярушин планирует вплотную заняться музыкой (в 2016 году уже вышел его дебютный альбом), а также продолжать вести интернет-шоу «Ночной контакт».
обсуждение >>