«Я шла по пути самоуничтожения»: Деми Мур рассказала о своей зависимости

На днях Деми Мур
в сопровождении своих дочерей посетила благотворительный вечер, который организовал фонд помощи женщинам в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В рамках мероприятия актриса была удостоена премии «Женщина года» и произнесла эмоциональную речь о личных жизненных трудностях.
«В нашей жизни есть определяющие моменты, они формируют нас и направление, в котором мы движемся по жизни. И в начале своей карьеры я шла по пути самоуничтожения. Независимо от того, какие успехи у меня были, я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Я не чувствовала себя полезной. И этот путь саморазрушения очень быстро привел меня к кризису. Причина этого тогда была неясна. Может быть, это было какое-то божественное вмешательство»
, - призналась Деми.
По словам актрисы, на помощь в трудную минуту к ней пришли два малознакомых человека. Имен Мур не назвала, но рассказала, что они поставили ей ультиматум и не дали актрисе оказаться «на дне».
«Думаю, они видели во мне больше, чем я сама. И я очень благодарна за их веру в меня. Если бы не они, я бы не стояла здесь сегодня»
.
Также Деми поделилась мудрым советом, который дал актрисе когда-то ее личный наставник.
«В момент своей личной борьбы я обратилась к мудрому учителю и выразила страх, что недостаточно хороша. На что она мне сказала: «Вам всегда будет казаться, что вы недостаточно хороши. Но вы можете знать себе цену»
, - сказала актриса.
Напомним, сама Деми Мур некоторое время страдала от наркотической зависимости. Но в 2012 году она прошла лечение в реабилитационном центре в Юте и перестала принимать наркотики.
обсуждение >>