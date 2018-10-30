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Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге

30 октября
2018 год

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30 октября 2018
Со 2 по 4 ноября Кино.Платформа Potential впервые проведет в Санкт-Петербурге Молодежный кинорынок Cinemarket 2018, который объединит на одной площадке ведущих представителей отечественной киноиндустрии и начинающих сценаристов и режиссеров. В честь открытия рынка 2 ноября пройдет благотворительный вечер, устраиваемый Кино.Платформой совместно с журналом «Сеанс» и Центром «Антон тут рядом». Поддержать событие в Петербург приедет Ирина Старшенбаум.
Актриса пообщается с молодыми кинематографистами и ответит на вопросы зрителей. Вырученные средства будут направлены в Центр «Антон тут рядом» на реализацию программ комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге

Ирина рассказала о своем участии в мероприятии: «Я поддерживаю благотворительное событие Центра «Антон тут рядом», потому что считаю, что это потрясающий и простой способ для всех молодых кинематографистов участвовать в мероприятии и тем самым помочь благотворительному фонду, открыв огромное количество возможностей для людей с аутизмом. На встрече на молодежном кинорынке Cinemarket 2018 мне хочется рассказать в том числе и о проекте «Всё сложно», который о том, как важно уметь останавливаться и переключать внимание с себя на что-то другое в мире. Общими усилиями мы можем создать такую команду добрых дел в киноиндустрии, которая будет расти с идеей важности участия в благотворительности».

Кино.Платформа Potential с 2014 года занимается поддержкой молодых кинематографистов, помогая им раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Также на базе собственного Продюсерского центра занимается кинопроизводством, организует сценарные конкурсы и питчинги кино-/, теле-/ и веб- проектов, в частности для крупных студий и компаний (СТВ, ТВ-3 и др.), проводит образовательные мастер-классы по кино и рекламе.
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Ирина Старшенбаум

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Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге фотографии
Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге фотографии
Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге фотографии
Ирина Старшенбаум ответит на вопросы зрителей в Санкт-Петербурге фотографии
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