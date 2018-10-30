Мария Машкова рассказала, как отец пристроил ее в «уважаемый ВУЗ»

На днях Мария Машкова
завела свой Инстаграм. Актрису разоблачила Ирина Горбачева
, которая опубликовала ссылку на аккаунт Машковой. В итоге за несколько дней на Марию подписалось несколько тысяч человек. Дабы порадовать своих подписчиков, актриса решила поделиться в своем микроблоге интересной историей из жизни
. Оказывается, Мария поступила в театральный ВУЗ в тайне от своего отца – артиста Владимира Машкова
.
«Иду на боль! Раз уж заговорили о блате, могу ли я проигнорировать врожденный блат всей своей прекрасной блатной жизни?! Мой папа Вова узнал, что я поступила в театральный не от меня. Я самолично налгала отцу, что хочу быть умной, а не красивой и он, со всей отцовской любовью, по блату, каюсь, устроил меня в уважаемый ВУЗ. А я (на всякий) поступила в Щуку. Ну вдруг в «уважаемом» станет скучно. Скучно стало в первый день. Через четыре месяца папе позвонили из «ВУЗа» и спросили, собирается ли Маша хоть изредка заглядывать. А Маша, тем временем, уже вовсю репетировала в театральном, ни много ни мало, Бланш в «Трамвае Желания». Родитель! Мне стыдно до сих пор!»
, - призналась Машкова.
Кстати, о решении Марии зарегистрироваться в Инстаграме отец тоже не знает. Теперь актриса гадает, кто же из коллег сдаст ее с потрохами папе.
«Я подумала позвонить и сказать: «Папа! Мне нужно с тобой серьезно поговорить, отменяй все, надо срочно встретиться! Я... зарегистриии... Но это попахивает ещё большим провалом»
, - пошутила Машкова.
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