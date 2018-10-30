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Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова

30 октября
2018 год

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30 октября 2018
26 октября на 74 году жизни скончался Николай Караченцов, не дожив всего один день до своего дня рождения. В недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант и гостья программы – певица Ёлка – решили почтить память артиста.

Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова

Они вместе исполнили песню «Кленовый лист», которую в свое время исполнял Караченцов. Эта композиция звучала в фильме «Маленькое одолжение», где Николай Караченцов сыграл главную роль.

«Ты знаешь, и все наши зрители знают, что сегодня грустный день. И одна из причин состоит в том, что сегодня Москва прощалась с нашим любимым актером Николаем Караченцовым, которого не стало на днях. И я хочу сказать тебе спасибо, потому что ты человек искренний и отзывчивый», - обратился Ургант к певице.

«И несмотря на то, что мы сегодня этого не планировали и готовили другую песню, Елка согласилась вместе с нами напомнить об этом замечательном артисте. И сегодня мы с Елкой исполним песню, которую так здорово пел Николай Караченцов».

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Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова фотографии
Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова фотографии
Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова фотографии
Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова фотографии
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