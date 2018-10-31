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Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом

31 октября
2018 год

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31 октября 2018
В режиссерском полку вновь прибыло из бездонных закромов династии Михалковых-Кончаловских: 29 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютного фильма Надежды Михалковой «Проигранное место».

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Надежда Михалкова

Начала Надежда режиссерскую карьеру бойко - с хоррора о подростках из Нижнего Новгорода, которые решили поэкспериментировать с городской легендой о «проигранном месте» в кинотеатре. Согласно легенде, покупка билета на определенное место гарантирует стопроцентную кончину. Ну и, как это часто случается с шутками про страшилки, предприятие обретает неожиданно темный окрас.

Поздравить Надежду с дебютом пришли Равшана Куркова, Светлана Устинова, Екатерина Вилкова, Егор Корешков, а так же бывший муж Резо Гигинеишвили и, конечно же, члены святого семейства во главе с Никитой Сергеевичем.

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Елена Летучая

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Наталья Ионова

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Надежда Михалкова с мамой Татьяной

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Светлана Устинова

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Егор Корешков со спутницей

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Екатерина Вилкова

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Андрей Бурковский

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Оксана Акиньшина

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Таисия Вилкова и Владимир Мишуков

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Равшана Куркова

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Анна Меликян

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Святое семейство

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Ирина Мартыненко

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Юлия Топольницкая

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Александр Олешко

Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом
фото: Никита и Надежда Михалковы
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фильмы
Проигранное место

обсуждение >>
№ 1
Помпей   31.10.2018 - 00:06
Мажорка, уверен что бездарность, к гадалке не ходи, кому то везёт иметь тятю с кинематографической властью. читать далее>>
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