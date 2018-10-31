Династия: Никита Михалков поздравил дочь с режиссерским дебютом

В режиссерском полку вновь прибыло из бездонных закромов династии Михалковых-Кончаловских: 29 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютного фильма Надежды Михалковой«Проигранное место».
фото: Надежда Михалкова
Начала Надежда режиссерскую карьеру бойко - с хоррора о подростках из Нижнего Новгорода, которые решили поэкспериментировать с городской легендой о «проигранном месте» в кинотеатре. Согласно легенде, покупка билета на определенное место гарантирует стопроцентную кончину. Ну и, как это часто случается с шутками про страшилки, предприятие обретает неожиданно темный окрас.
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