Дженна Дьюэнн судится с Ченнингом Татумом

В начале октября стало известно, что Ченнинг Татум
и Дженна Дьюэнн
разводятся. Сами супруги заявили, что они «полюбовно пришли к решению разойтись»
. Но, видимо, не все так гладко - Дьюэнн требует материальной поддержки от Татума. Причем, через суд.
Похоже, что причиной для такого поступка послужила разница в доходах актеров. Ведь состояние Ченнинга (50 млн долларов) больше чем в 2 раза превышает состояние Дженны.
Кстати, Татум уже прокомментировал ситуацию. Он не считает нужным оказывать материальную поддержку жене. Поэтому актер попросил суд избавить его от уплаты алиментов.
Дженна также просит совместной физической и юридической опеки над их общей пятилетней дочерью Эверли.
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