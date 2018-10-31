Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская активно ведет свой Инстаграм и постоянно радует своих подписчиков интересными историями или остроумными замечаниями. На днях Самбурская опубликовала ролик, где она предстала в образе хамоватой матери-одиночки, которая никому вокруг житья не дает. Таким образом актриса решила высмеять частое в наше время явление #яжемать.
«Счастливым матерям посвящается. Перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31 год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством», - прокомментировала Самбурская свое видео.
Поклонникам очень понравился замысел Настасьи, и они потребовали продолжение истории. Актриса пообещала им вскоре выпустить вторую часть.
обсуждение >>