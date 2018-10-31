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Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей

31 октября
2018 год

Лайфстайл >>
31 октября 2018
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская активно ведет свой Инстаграм и постоянно радует своих подписчиков интересными историями или остроумными замечаниями. На днях Самбурская опубликовала ролик, где она предстала в образе хамоватой матери-одиночки, которая никому вокруг житья не дает. Таким образом актриса решила высмеять частое в наше время явление #яжемать.

Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей

«Счастливым матерям посвящается. Перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31 год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством», - прокомментировала Самбурская свое видео.

Поклонникам очень понравился замысел Настасьи, и они потребовали продолжение истории. Актриса пообещала им вскоре выпустить вторую часть.

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Настасья Самбурская

фотографии >>
Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей фотографии
Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей фотографии
Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей фотографии
Настасья Самбурская сняла пародию на хамоватых матерей фотографии
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