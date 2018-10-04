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Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом»

4 октября
2018 год

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4 октября 2018
1 октября пошёл показ последнего эпизода сериала «Универ», который выходил на ТНТ аж с 2008 года. Благодаря этому проекту зрители узнали таких актёров, как Мария Кожевникова, Андрей Гайдулян, Анна Хилькевич, Арарат Кещян и Станислав Ярушин, который считает «Универ» судьбоносным.

Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом»

«Это была последняя серия десятилетней истории, которая зацепила многих, — поделился Ярушин. — Я уже много писал о том, как я отношусь к этой главе в своей жизни. Это было круто! Это было мощно! Это было по-настоящему! Для многих этот проект стал поворотным событием. Чтобы вы понимали, я даже с женой познакомился в свой первый день съемок в «Универе». Не хочется еще что-то говорить... Просто спасибо всем, кто следил за жизнью героев, которых мы играли, спасибо, что уже скучаете. Я уверен, мы все будем скучать тоже! Теперь увидимся во влогах, услышимся в песнях!»

Теперь Ярушин планирует вплотную заняться музыкой (в 2016 году уже вышел его дебютный альбом), а также продолжать вести интернет-шоу «Ночной контакт».
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Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом» фотографии
Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом» фотографии
Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом» фотографии
Станислав Ярушин трогательно попрощался с «Универом» фотографии
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