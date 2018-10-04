39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой

Кейт Хадсон
на днях родила девочку. Для актрисы этот ребенок стал третьим, а вот для ее жениха - бывшего гитариста группы «Chief» Дэнни Фудзикавы
- первенцем.
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Хадсон рассказала, что семья решила назвать дочку в честь дедушки Дэнни – Рона Фудзикавы, которого недавно не стало. Полное имя девочки - Ронни Роуз Хадсон Фудзикава.
«Рон был особенным человеком, и мы все очень скучаем по нему. Назвать дочь так - большая честь»
, - поделилась Хадсон.
Напомним, что Кейт уже воспитывает двоих сыновей. 14-летний Райдер появился на свет, когда актриса была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном.
А 6-летнего Бингема Хадсон родила от солиста группы «Muse» Мэттью Беллами
.
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