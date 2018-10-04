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39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой

4 октября
2018 год

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4 октября 2018
Кейт Хадсон на днях родила девочку. Для актрисы этот ребенок стал третьим, а вот для ее жениха - бывшего гитариста группы «Chief» Дэнни Фудзикавы - первенцем.

39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой

На своей страничке в Инстаграме Хадсон рассказала, что семья решила назвать дочку в честь дедушки Дэнни – Рона Фудзикавы, которого недавно не стало. Полное имя девочки - Ронни Роуз Хадсон Фудзикава.

«Рон был особенным человеком, и мы все очень скучаем по нему. Назвать дочь так - большая честь», - поделилась Хадсон.

39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой

Напомним, что Кейт уже воспитывает двоих сыновей. 14-летний Райдер появился на свет, когда актриса была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном. А 6-летнего Бингема Хадсон родила от солиста группы «Muse» Мэттью Беллами.
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39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой фотографии
39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой фотографии
39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой фотографии
39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой фотографии
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