«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях

Более 10 лет назад Том Харди
покончил с алкоголем и наркотиками. Однако в беседах с журналистами он всегда поднимает эту проблему. Так, недавно актер стал гостем программы «Доброе утро, Британия», где в очередной раз рассказал о своем нелегком прошлом.
«Всю свою жизнь я был самым настоящим алкоголиком!»
, - признался Том.
По словам актера, его пристрастие к алкоголю началось, когда он был еще совсем ребенком. В 13 лет Харди плотно сидел на галлюциногенах. А в 16 лет у Тома уже была кокаиновая зависимость.
«Тогда я был готов продать свою мать за очередную порцию крэка»
, - поделился воспоминаниями актер.
Побороть зависимость Харди решил после рокового случая. В 2003 году актер находился на грани жизни и смерти - он был найден в луже собственной крови и рвоты в Лондоне.
«Это был урок для меня. Тогда я переродился»
, - рассказал актер.
После прохождения курса реабилитации Том всерьез увлекся спортом и совсем забыл об алкоголе и наркотиках. Вскоре актер встретил свою будущую жену Шарлотту Райли
.
Также Харди признался, что неприятное прошлое помогло ему во время работы над фантастическим боевиком «Веном»
. Герой Тома тоже борется с зависимостью, только от человеческой плоти.
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