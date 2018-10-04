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«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях

4 октября
2018 год

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4 октября 2018
Более 10 лет назад Том Харди покончил с алкоголем и наркотиками. Однако в беседах с журналистами он всегда поднимает эту проблему. Так, недавно актер стал гостем программы «Доброе утро, Британия», где в очередной раз рассказал о своем нелегком прошлом.

«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях

«Всю свою жизнь я был самым настоящим алкоголиком!», - признался Том.

По словам актера, его пристрастие к алкоголю началось, когда он был еще совсем ребенком. В 13 лет Харди плотно сидел на галлюциногенах. А в 16 лет у Тома уже была кокаиновая зависимость.

«Тогда я был готов продать свою мать за очередную порцию крэка», - поделился воспоминаниями актер.

Побороть зависимость Харди решил после рокового случая. В 2003 году актер находился на грани жизни и смерти - он был найден в луже собственной крови и рвоты в Лондоне.

«Это был урок для меня. Тогда я переродился», - рассказал актер.

После прохождения курса реабилитации Том всерьез увлекся спортом и совсем забыл об алкоголе и наркотиках. Вскоре актер встретил свою будущую жену Шарлотту Райли.

«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях

Также Харди признался, что неприятное прошлое помогло ему во время работы над фантастическим боевиком «Веном». Герой Тома тоже борется с зависимостью, только от человеческой плоти.
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«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях фотографии
«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях фотографии
«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях фотографии
«Я всю жизнь был алкоголиком»: Том Харди рассказал о своих зависимостях фотографии
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