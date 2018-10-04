Ирина Мирошниченко рассказала, почему так и не стала матерью

Ирине приписывали романы со многими видными мужчинами. Но сама актриса призналась, что по-настоящему любила лишь трижды.
Мирошниченко до сих пор корит себя за то, что так и не стала матерью. Когда актриса забеременела от первого мужа – драматурга Михаила Шатрова, супруги решили, что не готовы стать родителями.
«Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Он говорил мне: «Мы потерпим, иди работай». Он мог, конечно, надавить, но он понимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первый фильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: «Иди делай аборт и работай». Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизнь и потом не разговаривали о том поступке», - поделилась откровениями Ирина.
По мнению актрисы, отношения с Шатровым были одними из самых счастливых в ее жизни. Но спустя 12 лет брака она ушла к режиссеру Витаутасу Жалакявичюсу.
«Честно признаюсь, это все было ошибкой. Испытанием, через которое мы втроем должны были пройти. Не нужно было мне строить новую семью», - призналась Мирошниченко.
Брак с Витаутасом продлился полгода. Актриса призналась, что Жалакявичюс не выдержал того, что его жена становится все более известной, а он все более невостребованным.
С третьим своим мужчиной Игорем Васильевым актриса оформлять отношения официально не решилась. Они прожили вместе 5 лет, но детей так и не завели.
«У нас был одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно, да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, да и в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: «Подожди». Знаете, вот это слово «подожди» я слышала всегда», - рассказала Мирошниченко.
Затем в 1980 году Ирина попала в страшную автокатастрофу. По словам актрисы, она могла лишиться возможности ходить, но, к счастью, все обошлось. Эту роковую трагедию она посчитала расплатой за совершенные грехи. Справиться с психологическими проблемами Мирошниченко помогла религия.
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