Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма

На днях в столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера режиссерского дебюта Ольги Зуевой
– криминальной драмы «На районе»
.
фото: Ольга Зуева и Данила Козловский
Фильм, рассказывающий о становлении двух простых парней из Владивостока, представили продюсер и исполнитель одной из главных ролей Данила Козловский
, актеры Илья Маланин
, Ангелина Стречина
, Владимир Афанасьев (рэпер Нигатив)
и сама Ольга Зуева, выступившая на проекте как режиссер, автор сценария и актриса.
Поддержать друзей и коллег и первыми оценить дебютную работу Ольги пришли Светлана Ходченкова
, Анжелика Каширина
, Петр Буслов
и другие.
фото: Илья Маланин
фото: Светлана Ходченкова
фото: Анжелика Каширина
фото: Рэпер Нигатив со спутницей
«На районе» в прокате с 4 октября. фото: Ольга Зуева
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