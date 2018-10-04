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Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма

4 октября
2018 год

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4 октября 2018
На днях в столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера режиссерского дебюта Ольги Зуевой – криминальной драмы «На районе».

Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Ольга Зуева и Данила Козловский

Фильм, рассказывающий о становлении двух простых парней из Владивостока, представили продюсер и исполнитель одной из главных ролей Данила Козловский, актеры Илья Маланин, Ангелина Стречина, Владимир Афанасьев (рэпер Нигатив) и сама Ольга Зуева, выступившая на проекте как режиссер, автор сценария и актриса.
Поддержать друзей и коллег и первыми оценить дебютную работу Ольги пришли Светлана Ходченкова, Анжелика Каширина, Петр Буслов и другие.


Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Илья Маланин

Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Светлана Ходченкова

Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Анжелика Каширина

Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Рэпер Нигатив со спутницей

Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма
фото: Ольга Зуева

«На районе» в прокате с 4 октября.
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Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма фотографии
Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма фотографии
Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма фотографии
Данила Козловский поддержал Ольгу Зуеву на премьере ее дебютного фильма фотографии
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