Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма

Примерно месяц назад Бен Аффлек расстался со своей девушкой Линдсэй Шукус
. После этого у него начались большие проблемы с алкоголем. Дошло даже до того, что бывшая жена актера Дженнифер Гарнер
определила его в реабилитационный центр. Сейчас Бену стало лучше, и он решил опубликовать в Инстаграме открытое письмо
, в котором поблагодарил своих близких за поддержку.
«Не передать словами, что значит для меня поддержка, которую получил от семьи, коллег и поклонников. Она дала мне силы заговорить о болезни. Борьба с любой зависимостью — это пожизненная борьба. Я борюсь за себя и свою семью. Многие люди обратились ко мне в соцсетях, чтобы рассказать о своей борьбе с недугом. Хочу поблагодарить их. Ваша сила вдохновила и поддержала меня»
, - написал Аффлек.
В настоящее время актер лечится амбулаторно, но семья по-прежнему за ним присматривает. Каждое воскресенье он с Гарнер и детьми ходит в церковь.
Супруги все еще не оформили развод официально
, несмотря на угрозы аннулировать иск. Однако недавно стало известно, что Дженнифер всерьез занялась этим вопросом. Возможно, в скором времени актеры будут официально разведены.
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