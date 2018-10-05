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Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма

5 октября
2018 год

Лайфстайл >>
5 октября 2018
Примерно месяц назад Бен Аффлек расстался со своей девушкой Линдсэй Шукус. После этого у него начались большие проблемы с алкоголем. Дошло даже до того, что бывшая жена актера Дженнифер Гарнер определила его в реабилитационный центр. Сейчас Бену стало лучше, и он решил опубликовать в Инстаграме открытое письмо, в котором поблагодарил своих близких за поддержку.

Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма

«Не передать словами, что значит для меня поддержка, которую получил от семьи, коллег и поклонников. Она дала мне силы заговорить о болезни. Борьба с любой зависимостью — это пожизненная борьба. Я борюсь за себя и свою семью. Многие люди обратились ко мне в соцсетях, чтобы рассказать о своей борьбе с недугом. Хочу поблагодарить их. Ваша сила вдохновила и поддержала меня», - написал Аффлек.

В настоящее время актер лечится амбулаторно, но семья по-прежнему за ним присматривает. Каждое воскресенье он с Гарнер и детьми ходит в церковь.

Супруги все еще не оформили развод официально, несмотря на угрозы аннулировать иск. Однако недавно стало известно, что Дженнифер всерьез занялась этим вопросом. Возможно, в скором времени актеры будут официально разведены.
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Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма фотографии
Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма фотографии
Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма фотографии
Бен Аффлек высказался о своем недавнем обострении алкоголизма фотографии
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