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Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

5 октября
2018 год

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5 октября 2018
Вчера в концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Среди гостей мероприятия были многие звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Алексей Чадов, Екатерина Волкова, Юлия Топольницкая, Наталья Бардо, Антон Лирник, Роман Юнусов, Анна Старшенбаум и многие другие.

Елена Летучая, в свою очередь, появилась на презентации не только как гостья, но и как ведущая двух новых шоу канала СТС.

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Вместе с программой «Формула красоты с Еленой Летучей» она отправится в бьюти-путешествие и будет исследовать мировые рецепты красоты. А во втором шоу Елена поможет талантливым изобретателям презентовать свои изобретения и довести их до потребителя.

Презентацию нового сезона СТС открыл торжественной речью генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

«Сегодня мы стоим на пороге нового телевизионного года. И, как это принято, перед тем, как встретить новый год, нужно вспомнить всё хорошее, что было в старом. И, знаете, нам есть, чем гордиться. В первую очередь, тем, что СТС увеличил долю на 14% и стал лидером выходных дней и прайма. Безусловно, мы гордимся тем, что на днях канал взял пять статуэток самой престижной телепремии ТЭФИ и продолжает удивлять зрителей громкими премьерами и новыми лицами», - сказал он.

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС
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Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС фотографии
Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС фотографии
Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС фотографии
Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС фотографии
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