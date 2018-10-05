Елена Летучая запускает сразу два проекта на СТС

Вчера в концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Среди гостей мероприятия были многие звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Светлаков
, Александр Незлобин
, Алексей Чадов
, Екатерина Волкова
, Юлия Топольницкая
, Наталья Бардо
, Антон Лирник
, Роман Юнусов
, Анна Старшенбаум
и многие другие.
Елена Летучая
, в свою очередь, появилась на презентации не только как гостья, но и как ведущая двух новых шоу канала СТС.
Вместе с программой «Формула красоты с Еленой Летучей» она отправится в бьюти-путешествие и будет исследовать мировые рецепты красоты. А во втором шоу Елена поможет талантливым изобретателям презентовать свои изобретения и довести их до потребителя.
Презентацию нового сезона СТС открыл торжественной речью генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
.
«Сегодня мы стоим на пороге нового телевизионного года. И, как это принято, перед тем, как встретить новый год, нужно вспомнить всё хорошее, что было в старом. И, знаете, нам есть, чем гордиться. В первую очередь, тем, что СТС увеличил долю на 14% и стал лидером выходных дней и прайма. Безусловно, мы гордимся тем, что на днях канал взял пять статуэток самой престижной телепремии ТЭФИ и продолжает удивлять зрителей громкими премьерами и новыми лицами»
, - сказал он.
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