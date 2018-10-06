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Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе

6 октября
2018 год

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6 октября 2018
Даниил Спиваковский на днях стал героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказал о том, как однажды влюбился в стюардессу, которая позднее родила ему троих детей.

Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе

Спиваковский долго находился в душевных скитаниях. Будучи студентом, он женился на Анне Ардовой, но сейчас говорить об этих отношениях Даниил отказывается. Неудивительно, потому что после 11 месяцев брака супруги 5 лет не могли развестись. Сейчас артист беспокоится, что лишние слухи об отношениях с Ардовой повлияют на мировосприятие его детей.

«Знаете, мои дети Дашка, Данька и Андрюшка вырастут. Дай Бог, они создадут свои семьи, найдут любимых людей и проживут с ними долгие годы. Но сейчас они маленькие и знают, что существуют только папа и мама. И вот это для них модель семьи. И между ними никого нет. Когда мои дети вырастут, я им все расскажу. Когда они вырастут, то все узнают, но сейчас на этом этапе они должны знать папу и маму», - объяснил Спиваковский.

Даниил встретил свою судьбу в 2006 году. Ею оказалась стюардесса Светлана, которая покорила артиста с первого взгляда во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург.

Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе

Спиваковский добивался внимания Светланы несколько месяцев. По словам артиста, его не смутила 18-летняя разница в возрасте, а вот девушка чувствовала себя неловко. Но в итоге чувства взяли верх.

«Даня был очень настойчив. Он встречал меня с рейсов, просто ездил, как пассажир, постоянно звонил и писал. Мне на тот момент было всего 19 лет, и я не была уверенна, что готова к столь серьезным отношениям. И вот однажды он перестал звонить. Две недели телефон молчал, и тогда уже я набралась смелости и позвонила», - поделилась жена Спиваковского.

Сейчас супруги Спиваковские воспитывают троих детей и абсолютно счастливы. Артист уверен, что это та самая любовь, которая случается раз в жизни.

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Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе фотографии
Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе фотографии
Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе фотографии
Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе фотографии
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