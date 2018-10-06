Даниил Спиваковский рассказал, как женился на стюардессе

Спиваковский долго находился в душевных скитаниях. Будучи студентом, он женился на Анне Ардовой, но сейчас говорить об этих отношениях Даниил отказывается. Неудивительно, потому что после 11 месяцев брака супруги 5 лет не могли развестись. Сейчас артист беспокоится, что лишние слухи об отношениях с Ардовой повлияют на мировосприятие его детей.
«Знаете, мои дети Дашка, Данька и Андрюшка вырастут. Дай Бог, они создадут свои семьи, найдут любимых людей и проживут с ними долгие годы. Но сейчас они маленькие и знают, что существуют только папа и мама. И вот это для них модель семьи. И между ними никого нет. Когда мои дети вырастут, я им все расскажу. Когда они вырастут, то все узнают, но сейчас на этом этапе они должны знать папу и маму», - объяснил Спиваковский.
Даниил встретил свою судьбу в 2006 году. Ею оказалась стюардесса Светлана, которая покорила артиста с первого взгляда во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург.
Спиваковский добивался внимания Светланы несколько месяцев. По словам артиста, его не смутила 18-летняя разница в возрасте, а вот девушка чувствовала себя неловко. Но в итоге чувства взяли верх.
«Даня был очень настойчив. Он встречал меня с рейсов, просто ездил, как пассажир, постоянно звонил и писал. Мне на тот момент было всего 19 лет, и я не была уверенна, что готова к столь серьезным отношениям. И вот однажды он перестал звонить. Две недели телефон молчал, и тогда уже я набралась смелости и позвонила», - поделилась жена Спиваковского.
Сейчас супруги Спиваковские воспитывают троих детей и абсолютно счастливы. Артист уверен, что это та самая любовь, которая случается раз в жизни.
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