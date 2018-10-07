Джейми Дорнан станет отцом в третий раз

Волна беременностей не угасает : согласно СМИ, 36-летний Джейми Дорнан
и его супруга Амелия Уорнер ожидают третьего ребенка. Джейми и Амелия поженились в 2012 году, и через полгода после свадьбы у них родилась дочь Далси. В 2015 году у Далси появилась сестренка Элва.
В одном из недавних интервью Джейми признался, что отцовство - самое невероятное событие в его жизни. Но даже сквозь эту эйфорию пробивается усталость:
«Мы живем как все. Никакой истерии вокруг я не ощущаю, меня никогда никто не преследовал на улице. Мы с супругой начинаем паниковать, если уже десять вечера, а мы еще не спим. Двое детей отнимают много сил, под вечер чувствуешь себя измотанным»
- заявил актер изданию The Irish Times.
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