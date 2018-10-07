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Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина

7 октября
2018 год

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7 октября 2018
Звезда сериала «Кухня» и «Отель «Элеон» Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, известный по сериалу «Физрук» и фильму «Эластико», поженились. Снимками с их свадьбы поделилась актриса Екатерина Вилкова.

Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина

Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина

Анна и Дмитрий не распространялись о своих отношениях, потому что не так давно состояли в других. Анна жила в гражданском браке с партнером по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным и в 2016 году родила сына Федора. А Дмитрий до недавнего времени был женат на Александре Кузенковой. Поэтому неожиданное известие о свадьбе актеров заставило многих усомниться в том, что это реальность, а не фотографии со съемок какого-нибудь нового сериала или фильма.
Однако официальное заявление от руководства Театра им. Пушкина в социальных сетях развеяло все сомнения: «Сегодня в нашем театре родилась еще одна семейная пара! Неподражаемый Дмитрий Власкин и прекрасная Анна Бегунова с сегодняшнего дня официально в статусе мужа и жены, с чем мы их сердечно поздравляем!»
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Кухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)Физрук (все сезоны)Эластико

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Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина фотографии
Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина фотографии
Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина фотографии
Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина фотографии
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