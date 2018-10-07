Анна Бегунова вышла замуж за Дмитрия Власкина

Звезда сериала «Кухня»
и «Отель «Элеон» Анна Бегунова
и Дмитрий Власкин
, известный по сериалу «Физрук»
и фильму «Эластико»
, поженились. Снимками с их свадьбы поделилась
актриса Екатерина Вилкова
.
Анна и Дмитрий не распространялись о своих отношениях, потому что не так давно состояли в других. Анна жила в гражданском браке с партнером по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным
и в 2016 году родила сына Федора. А Дмитрий до недавнего времени был женат на Александре Кузенковой
. Поэтому неожиданное известие о свадьбе актеров заставило многих усомниться в том, что это реальность, а не фотографии со съемок какого-нибудь нового сериала или фильма.
Однако официальное заявление от руководства Театра им. Пушкина в социальных сетях развеяло все сомнения: «Сегодня в нашем театре родилась еще одна семейная пара! Неподражаемый Дмитрий Власкин и прекрасная Анна Бегунова с сегодняшнего дня официально в статусе мужа и жены, с чем мы их сердечно поздравляем!»
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