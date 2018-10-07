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Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры

7 октября
2018 год

Лайфстайл >>
7 октября 2018
Во время записи подкаста для американского издания The Hollywood Reporter Кира Найтли не на шутку разоткровенничалась, рассказав о нервном срыве и панических атаках, которые чуть было не побудили ее уйти из профессии.
Найтли было всего 18 лет, когда она снялась в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Актриса явно не была готова к той популярности, которая свалилась на нее после проката фильма.
Кира тогда впервые столкнулась с таким количеством папарацци. И проблема, по словам актрисы, заключалась в том, что ее намеренно провоцировали.

Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры

«За фотографии знаменитых девушек, которые выходили из себя, тогда платили большие деньги. С одной стороны, зрители хотели видеть тебя сексуальной, а с другой - они хотели унизить, наказать тебя за твою успешность и привлекательность. Если ты не оступалась, не совершала ошибку, они делали все возможное, чтобы довести тебя до этого состояния.... То, что все хотели, чтобы я ошиблась, было так очевидно, и мне так не хотелось, чтобы это произошло... Каждый выход из дома становился для меня настоящим вызовом».

После выхода фильмов «Гордость и предубеждение» и «Искупление» ощущение постоянного давления привело актрису к психотерапевту. Она даже прибегнула к гипнозу, чтобы пережить проход по красной дорожке премии BAFTA в 2008 году.

«Мне пришлось сделать это, чтобы подавить паническую атаку. В 22 года у меня случился нервный срыв, так что я взяла один год отдыха от кино и начала ходить к психотерапевту. Мне диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. В какой-то момент мой терапевт сказал мне: "Удивительно, обычно ко мне приходят люди, у которых присутствуют параноидальные мысли о том, что все вокруг преследуют их, хотя на самом деле это не так. Вы первый человек, который действительно столкнулся с подобным преследованием».
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Гордость и предубеждениеИскуплениеПираты Карибского моря

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Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры фотографии
Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры фотографии
Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры фотографии
Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры фотографии
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