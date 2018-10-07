Сыну Жана-Клода Ван Дамма вынесли приговор

ревью

Кира Найтли рассказала о нервном срыве, который чуть было не стоил ей карьеры

Джейми Дорнан станет отцом в третий раз

Вдова шахтёра бросает мать и дочь и уезжает в Москву на заработки на долгих 11 лет.

История кино

Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза

Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.