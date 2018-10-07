Сыну Жана-Клода Ван Дамма вынесли приговор

Осенью прошлого года 22-летний сын Жана-Клода Ван Дамма Николас был арестован по подозрению в нападении с ножом на соседа по дому. А заодно и за хранение запрещенных препаратов. Летом этого года Николас признал свою вину и покаялся. А на днях суд вынес ему приговор - 18 месяцев условно.
фото: Николас Ван Дамм
Помимо Николаса у Ван Дамма есть еще двое детей - дочь Бьянка и сын Кристофер. И в отличие от Николаса, Бьянка и Кристофер не заставляют папу волноваться почем зря. Дочь снимается в кино, пишет сценарии и увлекается спортом. А сын занимается продюсированием художественного кино и анимационных фильмов. Вероятно, секрет такого пасторального благополучия заключается в том, что Бьянка и Кристофер с самого детства росли в полной семье, в то время как с матерью Николаса Дарси Ла Пьер актер прожил в браке не более 3 лет.
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