Степан Михалков показал свой загородный дом и рассказал о «клане Михалковых-Кончаловских-Вертинских»

Сын Никиты Михалкова
и Анастасии Вертинской
, ресторатор Степан Михалков
и его супруга Елизавета пригласили журнал «Hello!»
в свой загородный дом и рассказали о расширяющемся клане Михалковых, смене приоритетов и воспитании детей.
По словам Степана, его восприятие детей и семьи сильно изменилось с возрастом:
«С содроганием вспоминаю день, когда мне исполнилось 50. Все звонили и кричали в трубку: «Тебе полтинник!» Папа особенно радовался - дескать, теперь узнаешь, каково это. Притом что он ненамного меня старше - на 20 лет всего. Так же радовалась мама, когда у моей дочери Саши родился сын. Дразнилась: «Дедушка, дедушка!» Мама запрещает называть ее бабушкой, поэтому, когда я стал дедушкой, она с радостью отомстила. Отец тоже не любит, кстати, когда его называют дедушкой, поэтому все зовут его Никитон».
«Сейчас я уже не воспринимаю ребенка как смысл жизни. Скорее, как ее часть. Смысл жизни для меня в другом: понять и узнать самого себя - в первую очередь через отношения с окружающими меня людьми, с детьми. У меня их четверо, трое от первого брака. И с рождением каждого во мне что-то менялось. Когда появилась дочь, я вообще не был готов к детям - это была приятная новость, но она не означала, что я собирался заниматься воспитанием, менять под ребенка свою жизнь. Слава богу, вопреки всему этому Саша выросла нормальным человеком, я ей доволен и горжусь. Сейчас бы уделял больше времени и внимания именно взаимоотношениям, чем тогда. В том возрасте были другие цели: успех, материальное благосостояние, реализация себя. И это казалось важнее детей. Сейчас мне так не кажется».
В феврале 2018 года Степан стал дедом
- его дочь Александра родила первенца от актера Петра Скворцова
:
«Саша с сыном регулярно к нам приезжают. Причем получается забавно: как только дочь переступает через порог, мы забираем у нее Федю и идем с ним играть, а она занимается с Лукой
(младший сын Степана - прим. ред.). Происходит такой обмен детьми. Малыши уже тоже начинают общаться и играть вместе, благо разница в возрасте небольшая»
.
Также Степан поделился историей про своего деда - писателя Сергея Михалкова
: «Клан Михалковых-Кончаловских-Вертинских растет, трудно даже посчитать, сколько у кого внуков и детей. И про это у нас тоже есть байка. Когда родилась моя дочь Саша, я пришел к отцу, чтобы обрадовать его. Он, счастливый, позвонил своему отцу Сергею Михалкову: «Папа, у тебя родилась правнучка!» Сергей Владимирович уточнил: «В каком смысле?» «Ну как, в каком? - удивился Никита Сергеевич. - У Степы родилась дочка, вот он сейчас пришел из роддома. Она моя внучка, а твоя правнучка». Гробовая тишина продлилась около минуты, а после дед спросил: «Ну а вообще какие новости?»
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