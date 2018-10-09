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Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия

9 октября
2018 год

Лайфстайл >>
9 октября 2018
Звезда сериала «Зачарованные» Роуз МакГоун одна из первых обвинила в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. С тех пор она не раз поднимала тему харассмента на различных общественных мероприятиях и всеми силами продвигала и поддерживала выросшие на этих дрожжах движения против насилия над женщинами #MeToo и #TimesUp. Однако сейчас актриса заскучала и решила внести немного хаоса в повестку дня, обвинив бывших единомышленников в лицемерии.

Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия

На днях Роуз дала интервью изданию The Sunday Times, в котором рассказала о своем отношении к движению #MeToo. Актриса заявила, что все их благотворительные и протестные акции – всего лишь пиар-ход.

«Это все чушь собачья. Это все устраивается для того, чтобы они якобы почувствовали себя лучше. Это просто ложь», - сказала МакГоун.

Мероприятия, которые на протяжении года организовывало движение #MeToo, по мнению актрисы, никому помочь не могут.

«Я знаю этих людей. Для них достаточно, что это хорошо выглядит на поверхности. Они никакие не чемпионы, а просто неудачники».

Также в интервью МакГоун вспомнила ее конфликт с Мерил Стрип, которая выступила инициатором черного дресс-кода на церемонии «Золотой глобус - 2018». Роуз обвинила ее в том, что Стрип молчала о преступлениях Вайнштейна. Мэрил, в свою очередь, объяснила, что просто не знала о них. В интервью МакГоун еще раз отметила, что «буквально невозможно», чтобы Мэрил Стрип не была в курсе домогательств продюсера.
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Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия фотографии
Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия фотографии
Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия фотографии
Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия фотографии
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