Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия

Звезда сериала «Зачарованные» Роуз МакГоун
одна из первых обвинила в сексуальных домогательствах
голливудского продюсера Харви Вайнштейна
. С тех пор она не раз поднимала тему харассмента на различных общественных мероприятиях и всеми силами продвигала и поддерживала выросшие на этих дрожжах движения против насилия над женщинами #MeToo и #TimesUp. Однако сейчас актриса заскучала и решила внести немного хаоса в повестку дня, обвинив бывших единомышленников в лицемерии.
На днях Роуз дала интервью изданию The Sunday Times, в котором рассказала о своем отношении к движению #MeToo. Актриса заявила, что все их благотворительные и протестные акции – всего лишь пиар-ход.
«Это все чушь собачья. Это все устраивается для того, чтобы они якобы почувствовали себя лучше. Это просто ложь»
, - сказала МакГоун.
Мероприятия, которые на протяжении года организовывало движение #MeToo, по мнению актрисы, никому помочь не могут.
«Я знаю этих людей. Для них достаточно, что это хорошо выглядит на поверхности. Они никакие не чемпионы, а просто неудачники».
Также в интервью МакГоун вспомнила ее конфликт с Мерил Стрип
, которая выступила инициатором черного дресс-кода на церемонии «Золотой глобус - 2018». Роуз обвинила ее в том, что Стрип молчала о преступлениях Вайнштейна. Мэрил, в свою очередь, объяснила, что просто не знала о них
. В интервью МакГоун еще раз отметила, что «буквально невозможно», чтобы Мэрил Стрип не была в курсе домогательств продюсера.
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