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32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж

9 октября
2018 год

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9 октября 2018
На днях стало известно, что 32-летняя актриса театра и кино Екатерина Шпица в скором времени выйдет замуж. Ее избранник – 35-летний фитнес-тренер Руслан Панов – сделал предложение руки и сердца прямо на сцене после спектакля, где играла Екатерина.

32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж

Со своим возлюбленным Шпица познакомилась в фитнес-клубе. Они встречаются уже достаточно давно, но афишировать свои отношения не любят. И вот, после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта», в котором Екатерина играла главную роль, Руслан вышел на сцену и подарил ей кольцо. Актриса, в свою очередь, ответила согласием. Зрители и актеры поддержали пару бурными аплодисментами.

Напомним, Екатерина Шпица уже была замужем за актером-каскадером Константином Адаевым. От этого брака у нее есть шестилетний сын Герман.

32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж

Также некоторое время актриса встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом.
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32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж фотографии
32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж фотографии
32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж фотографии
32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж фотографии
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