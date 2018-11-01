Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

1 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
1 ноября 2018
Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже более восьми лет. В настоящий момент они ждут второго ребенка, и, как рассказал отец актрисы – Михаил Боярский, это мальчик. В недавнем интервью Елизавета рассказала, за что особенно ценит своего супруга.

«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

Боярская призналась, что они с Матвеевым весьма похожи, а их отношения – гармоничны. Однако в воспитании шестилетнего сына Андрея супруги руководствуются разными принципами.

«Мы вообще во многом совпадаем, а чисто внешне нас даже принимают за брата и сестру. Но есть и отличия. Всю жизнь считала, что я упертая, целеустремленная, но по сравнению с Максимом, я витаю в облаках. Он более педантичный, усердный, любое дело, за которое берется, он доводит до абсолюта, будь то подготовка к роли, или овладение новым навыком. Верховая езда, стрельба, иностранный язык, фокусы - все, что нужно для образа, он, не жалея себя, доводит до совершенства», - сказала Елизавета.

«Самое главное, что мы можем сыну дать - это любовь, ощущение надежного тыла, уверенность в том, что всегда, в любых начинаниях, мы будем его поддерживать. Я хочу, чтобы он был просто порядочным, добрым, отзывчивым человеком».

Кстати, не только Елизавета считает, что Максим – идеальный муж. Мама актрисы Лариса Луппиан недавно призналась, что буквально восхищается своим зятем.

«Он удивительный, он все умеет делать. Больше, чем Лиза. Мне даже стыдно», - поделилась Луппиан.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мария Машкова рассказала, как отец пристроил ее в «уважаемый ВУЗ»
Поиск по меткам
детилюбовьоткровениесемья
персоны
Елизавета БоярскаяМихаил БоярскийЛариса ЛуппианМаксим Матвеев

фотографии >>
«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым фотографии
«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым фотографии
«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым фотографии
«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.
Марат Арипов
29 октября скончался актёр, режиссёр Марат Арипов.
Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Мария Кнушевицкая
Анатолий Кубацкий
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (III)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Джон МакИнери
Айшвария Рай
Катя Риман
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Афиша кино >>

Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью