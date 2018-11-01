«Нас принимают за брата и сестру»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

Елизавета Боярская
и Максим Матвеев
вместе уже более восьми лет. В настоящий момент они ждут второго ребенка, и, как рассказал отец актрисы – Михаил Боярский
, это мальчик. В недавнем интервью Елизавета рассказала, за что особенно ценит своего супруга.
Боярская призналась, что они с Матвеевым весьма похожи, а их отношения – гармоничны. Однако в воспитании шестилетнего сына Андрея супруги руководствуются разными принципами.
«Мы вообще во многом совпадаем, а чисто внешне нас даже принимают за брата и сестру. Но есть и отличия. Всю жизнь считала, что я упертая, целеустремленная, но по сравнению с Максимом, я витаю в облаках. Он более педантичный, усердный, любое дело, за которое берется, он доводит до абсолюта, будь то подготовка к роли, или овладение новым навыком. Верховая езда, стрельба, иностранный язык, фокусы - все, что нужно для образа, он, не жалея себя, доводит до совершенства»
, - сказала Елизавета.
«Самое главное, что мы можем сыну дать - это любовь, ощущение надежного тыла, уверенность в том, что всегда, в любых начинаниях, мы будем его поддерживать. Я хочу, чтобы он был просто порядочным, добрым, отзывчивым человеком»
.
Кстати, не только Елизавета считает, что Максим – идеальный муж. Мама актрисы Лариса Луппиан
недавно призналась, что буквально восхищается своим зятем.
«Он удивительный, он все умеет делать. Больше, чем Лиза. Мне даже стыдно»
, - поделилась Луппиан.
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