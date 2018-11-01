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Дженнифер Лоуренс стала продюсером

1 ноября
2018 год

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1 ноября 2018
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс создала продюсерскую компанию Excellent Cadaver совместно с бизнес-партнером Джастином Польски и уже подписала контракт с киностудией Makeready.

Дженнифер Лоуренс стала продюсером

«Владельцы Makeready Брэд Вэстон и Пэм Эбди - продюсеры-визуалы с прекрасным чувством вкуса, - говорится в совместном заявлении Дженнифер и Джастина, - На их счету проекты, рассказывающие очень разные и очень убедительные истории. Мы рады начать работу с такого сотрудничества и с нетерпением ждем первых результатов».

Ранее в интервью Лоуренс заявила, что хочет стать телемагнатом-миллиардером и запустить свое реалити-шоу про любовь. Недавно она взялась за продюсирование нового фильма Адама МакКея «Вражда» и картины Рона Ховарда «Зельда», а также начала подготовку к своему режиссёрскому дебюту - ленте «Проект Делириум», слухи о производстве которой впервые появились ещё 3 года назад.

«За короткий срок Дженнифер зарекомендовала себя как единственная в своем роде актриса и бизнесвуман, - считает основатель и генеральный директор Makeready Брэд Уэстон, - Её универсальность и преданность работе с величайшими кинематографистами подчеркивает наше общее стремление создавать продуманные, смелые фильмы, и мы рады помочь Дженнифер и Джастину начать эту новую главу».
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Дженнифер Лоуренс стала продюсером фотографии
Дженнифер Лоуренс стала продюсером фотографии
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