Дженнифер Лоуренс стала продюсером

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс
создала продюсерскую компанию Excellent Cadaver совместно с бизнес-партнером Джастином Польски
и уже подписала контракт с киностудией Makeready.
«Владельцы Makeready Брэд Вэстон и Пэм Эбди - продюсеры-визуалы с прекрасным чувством вкуса
, - говорится в совместном заявлении Дженнифер и Джастина, - На их счету проекты, рассказывающие очень разные и очень убедительные истории. Мы рады начать работу с такого сотрудничества и с нетерпением ждем первых результатов
».
Ранее в интервью Лоуренс заявила, что хочет стать телемагнатом-миллиардером и запустить свое реалити-шоу про любовь. Недавно она взялась за продюсирование нового фильма Адама МакКея «Вражда»
и картины Рона Ховарда «Зельда»
, а также начала подготовку к своему режиссёрскому дебюту - ленте «Проект Делириум»
, слухи о производстве которой впервые появились ещё 3 года назад.
«За короткий срок Дженнифер зарекомендовала себя как единственная в своем роде актриса и бизнесвуман
, - считает основатель и генеральный директор Makeready Брэд Уэстон, - Её универсальность и преданность работе с величайшими кинематографистами подчеркивает наше общее стремление создавать продуманные, смелые фильмы, и мы рады помочь Дженнифер и Джастину начать эту новую главу
».
обсуждение >>