Сколько ты стоишь? Названы гонорары сериальных актеров

Американское издание Variety опубликовало гонорары американских актеров за съёмки в одном эпизоде сериала.
Самым богатым оказался Хавьер Бардем
: артист получает по $1,2 млн за каждую серию пока безымянного проекта Amazon. Далее расположились Риз Уизерспун
и Дженнифер Энистон
с «зарплатой» в $1,1 млн за один эпизод шоу для Apple TV. Variety также сообщает, что вышеперечисленные артисты, скорее всего, зарабатывают намного больше, учитывая, что они не только играют главные роли, но и выступают в качестве исполнительных продюсеров.
Четвёртое место заняли Норман Ридус
, который получает по миллиону долларов за серию «Ходячих мертвецов»
, и Элизабет Мосс
, зарабатывающая столько же за «Рассказ служанки»
. Пятёрку богачей замыкает Джулия Робертс
, которой выплачивают по $600 тыс. за серию «Возвращения домой»
. Самыми «бедными» актёрами оказались Шон Пенн
с $500 тыс. за «Первых»
и Дуэйн Джонсон
с $450 тыс. за Titan Games
.
обсуждение >>