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Сколько ты стоишь? Названы гонорары сериальных актеров

1 ноября
2018 год

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1 ноября 2018
Американское издание Variety опубликовало гонорары американских актеров за съёмки в одном эпизоде сериала.

Самым богатым оказался Хавьер Бардем: артист получает по $1,2 млн за каждую серию пока безымянного проекта Amazon. Далее расположились Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон с «зарплатой» в $1,1 млн за один эпизод шоу для Apple TV. Variety также сообщает, что вышеперечисленные артисты, скорее всего, зарабатывают намного больше, учитывая, что они не только играют главные роли, но и выступают в качестве исполнительных продюсеров.

Норман Ридус

Четвёртое место заняли Норман Ридус, который получает по миллиону долларов за серию «Ходячих мертвецов», и Элизабет Мосс, зарабатывающая столько же за «Рассказ служанки». Пятёрку богачей замыкает Джулия Робертс, которой выплачивают по $600 тыс. за серию «Возвращения домой». Самыми «бедными» актёрами оказались Шон Пенн с $500 тыс. за «Первых» и Дуэйн Джонсон с $450 тыс. за Titan Games.
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