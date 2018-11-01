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«Я его очень сильно любил»: Андрей Бурковский о погибшем брате

1 ноября
2018 год

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1 ноября 2018
В новом сериале «ТНТ-Премьер» «Звоните ДиКаприо!» у героя Андрея Бурковского есть брат, страдающий от ВИЧ, которого сыграл Александр Петров. В недавнем интервью изданию «Телепрограмма» актёр поделился сокровенным: в 2009 году его родной брат Александр разбился на горнолыжном спуске.

«В следующем году, в январе, будет десять лет, как его нет, - рассказал Бурковский. - Мы с братом были, наверное, лучшие друзья. И когда он ушел, естественно, очень трудно было. И родителям. Я не хочу сказать, что десять лет прошло, а мне и сейчас сложно об этом вспоминать. Это не так. Я могу спокойно говорить о брате. Я его очень сильно любил. Когда его не стало, я на следующий год поступил во МХАТ — может быть, еще и из-за этого. Наверное, я хотел подсознательно поменять все. Я сейчас тщательно выбираю слова… Потому что любое сказанное слово может вызвать мою эмоциональную реакцию. Вы простите, что я так осторожно говорю… Он был по-настоящему талантливым человеком. Его любили все. А как он умел дружить! Я тоже умею, но не так, как он. На его похороны пришел весь Томск. Потому что он был настоящим другом для всех».

«Я его очень сильно любил»: Андрей Бурковский о погибшем брате

Сейчас актёра во всём поддерживает жена Ольга, с которой они воспитывают двоих детей. За много лет совместной жизни супруги научились избегать конфликтов и почти не ссориться.

«У нас замечательные отношения, - признался Андрей. - Нас все время спрашивают: «В чем же ваш секрет?» И жена это сформулировала как-то, у нас десять лет со дня свадьбы тогда было: «В отношениях важен юмор». Надо посмеяться над собой, остановиться в какой-то момент и посмотреть на все со стороны. Это же все смешно! Юмор помогает».
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