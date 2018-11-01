«Испытываешь максимальную боль»: Марина Зудина рассказала о жизни без Табакова

Народный артист СССР Олег Табаков
скончался в возрасте 82-х лет в марте этого года. Его вдова, актриса Марина Зудина
, в интервью журналу «7 дней» призналась, что всё ещё не может прийти в себя после смерти мужа.
«Сильнее того, что я испытала, начиная с ноября прошлого года, когда Олег Павлович попал в больницу, ничего сейчас быть не может
, - рассказала Зудина. - Все остальное несопоставимо. И то, что с некоторыми вроде бы близкими, у меня разрушились связи. И то, что в МХТ не состоятся постановки, в которых я должна была сыграть. В обоих театрах для меня вообще многое изменится… Но все это меня особо не мучит и не ранит. Когда испытываешь максимальную боль, после нее перестаешь остро реагировать на последующие удары
».
По словам актрисы, с уходом Табакова она не может найти себе места, потому что всю сознательную жизнь была его женой, и теперь ей просто некуда деться.
«Я ведь никогда не была одна
, - поделилась Марина. - В 16 лет поступила на курс к Олегу Павловичу, в 18 влюбилась в него, и с этого момента рядом со мной всегда был Мужчина. И по женской своей сути я прежде всего жена. Безумно люблю своих детей, но у меня все в жизни было подчинено интересам мужа. И Олег Павлович заслуживал того, чтобы было так
».
Зудина рассказала, что многие друзья Олега Табакова до сих пор поддерживают её и помогают.
«Сергей Безруков присылает эсэмэски по поводу разных событий с большим количеством смайлов, потому что он очень теплый человек. А какую трогательную эсэмеску мне однажды прислала актриса МХТ Соня Эрнст, хотя я с ней мало знакома… Да, в те трудные дни были и радостные открытия. Сейчас я редко захожу на третий этаж МХТ. Но дежурные мне всегда улыбаются, потому что любили Олега Павловича
».
Марина Зудина и Олег Табаков прожили вместе 35 лет. Их сын Павел Табаков
тоже выбрал актёрскую профессию.
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