Виктория Исакова скрывала, что родила дочь

На днях стало известно, что 42-летняя Виктория Исакова
воспитывает дочь. Ранее она нигде не упоминала об этом, и сам факт рождения ребенка ускользнул от СМИ.
В 2003 году Виктория вышла замуж за Юрия Мороза
. У актрисы не сложились отношения с дочерью супруга от первого брака Дарьей Мороз
, да и общих детей у них не было. Правда, несколько лет назад стали ходить слухи, что Виктория родила от своего мужа Юрия. Но никакого подтверждения этой информации не было. А в недавнем интервью Исакова призналась, что воспитывает маленькую дочь.
«Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем»
, - сказала актриса.
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