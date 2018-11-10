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Виктория Исакова скрывала, что родила дочь

10 ноября
2018 год

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10 ноября 2018
На днях стало известно, что 42-летняя Виктория Исакова воспитывает дочь. Ранее она нигде не упоминала об этом, и сам факт рождения ребенка ускользнул от СМИ.

Виктория Исакова скрывала, что родила дочь

В 2003 году Виктория вышла замуж за Юрия Мороза. У актрисы не сложились отношения с дочерью супруга от первого брака Дарьей Мороз, да и общих детей у них не было. Правда, несколько лет назад стали ходить слухи, что Виктория родила от своего мужа Юрия. Но никакого подтверждения этой информации не было. А в недавнем интервью Исакова призналась, что воспитывает маленькую дочь.

«Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем», - сказала актриса.

Виктория Исакова скрывала, что родила дочь
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Виктория Исакова скрывала, что родила дочь фотографии
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