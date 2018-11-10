«Меня в Голливуде долго считали неискренней»: Риз Уизерспун о «южном воспитании»

После ошеломляющего успеха
сериала «Большая маленькая ложь»
продюсерская деятельность актрисы Риз Узерспун
(которая на пару с Николь Кидман
выкупила права на экранизацию одноименного романа и уговорила режиссера Жана-Марка Валле
снимать сериал) пошла в гору.
В интервью изданию «7 Дней» Риз рассказала о том, как уломала Мерил Стрип
сняться в сериале, что такое южное воспитание, и почему Риз подалась в продюсеры.
О решении стать продюсером
«Лет шесть назад, уже после того как я получила свой «Оскар» за роль в фильме «Переступить черту», мой агент принес мне чудовищный, худший из всех сценариев на свете. Так я ему и заявила. А он ответил, что эту роль мечтают заполучить все голливудские звезды. И тут во мне словно что-то загорелось внутри. Да не заслужили такого ни я, ни мои коллеги-актрисы! Я успела наиграться в картинах, которые на самом деле мне совершенно не нравились. Не очень-то на самом деле милостив ко мне был Голливуд в этом смысле. И тогда муж меня поддержал: «Ты же не готова сидеть у телефона и ждать, пока тебе пришлют хороший сценарий?» — «Нет». — «Вот и не сиди и не жди! Читай, ищи, покупай права, претворяй в материал для кино понравившийся тебе роман или рассказ!» Джим же знает, что я помешана на чтении, без книг жить не могу, читаю все новинки раньше всех, когда они еще бестселлерами не становятся
После этого разговора я вспомнила поговорку, которую часто повторяла моя мама: «Если хочешь, чтобы дело было сделано как надо, сделай его сама». Мама работала учительницей и медсестрой и считала, что в любую профессию необходимо вкладывать душу. Страсть должна быть к своей работе, тогда она перестанет быть просто необходимостью заработать. Можно было и дальше сидеть на месте и жаловаться. Но муж дал мне еще один дельный совет: «Почему бы тебе самой не звонить влиятельным боссам напрямую?» И я стала обзванивать глав студий: «Привет, это Риз!» Они же меня знают, я с 14 лет снималась. И пошло, и поехало. Моя продюсерская компания — это не хобби, типа салона красоты или бутика.
Наш сериал получил столько номинаций и наград, что мои акции продюсера, способного гарантировать реальный успех на телевизионном рынке, резко подскочили. Я как продюсер оказалась востребована. Мне стали не просто звонить — меня умоляли заняться разнообразными мейнстрим-проектами на телевидении».
О том, как ей удалось привлечь Мерил Стрип к съемкам второго сезона «Большой маленькой лжи»
«Это мое огромное достижение. Мерил ответила согласием — написала мне и Николь Кидман электронные письма — в тот самый день, когда наш сериал номинировали на шесть «Золотых глобусов». Я сразу же позвонила Николь, и мы обе — не поверите — плакали»
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О жизни на Юге Америки и о «южном воспитании»
«Женщины-южанки — особая порода. Они, говаривала моя бабушка, как чашки чая с капелькой виски внутри. Снаружи — красивые, элегантные, сдержанные, а внутри — горячие и необыкновенно сильные духом. Я запомнила эту фразу. Знаете, я верю в вечные ценности, они никогда не устареют. Родители были заняты, и меня воспитывала бабушка.
Научила готовить, понимать и любить искусство, приучила к чтению. Думаю, именно бабушка и актрису из меня сделала. Часто после всех наших занятий она брала меня с собой в центр города Нэшвилл, где я выросла, на шопинг. Она очень любила покупать обувь. Никогда не носила брюки, зато всегда — нитку жемчуга на шее. И машину водила в перчатках. Леди нигде нельзя появляться в спортивных штанах, даже в самолете! Джинсы — куда ни шло, и то если они, конечно, не рваные»
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«Меня в Голливуде долго считали неискренней. Потому что я слишком дружелюбная, с энтузиазмом общаюсь с людьми и выражаю интерес к ним и их историям. Но так обычно ведут себя там, откуда я родом, и никакой фальши в этом нет. Мы, южане, любим получать удовольствие и от работы, и от общения, и от своих традиций... Например, я, даже приехав в Калифорнию, продолжаю заказывать монограммы на все белье, полотенца, рубашки, чашки и тарелки. Это же так красиво! Настоящее искусство. Но дочка как-то мне сказала: «Мама, перестань уже ставить мои инициалы на моих вещах!».
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