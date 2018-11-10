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Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост»

10 ноября
2018 год

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10 ноября 2018
29 октября состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!», сценарий к которому написала супруга режиссера Маргарита Симоньян. Фильм подвергся критике не только в кругах профессиональных кино обозревателей, но и в сети - зрители пишут негативные отзывы, иронизируя над тем, что в фильме Кеосояна и Симоньян снялись бывшая жена режиссера Алена Хмельницкая и его племянница Лаура Кеосаян. Не дают покоя зрителям и 100 миллионов рублей, выделенные на съемки Фондом кино.

Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост»
фото: Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, побывавшая на премьере, поспешила встать на защиту режиссера.

«Прочитала, что фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост» атаковали критикой. Стало так неприятно, что решила написать пост в защиту! Как правильно говорится, обидеть художника, может каждый... Но мы ходили на фильм большой компанией, нам всем очень понравилось! Добрая, светлая романтическая комедия, от души смеялись, а в некоторых местах хотелось даже всплакнуть».
Навка предложила подписчикам не поддаваться на инсинуации критиков и самим составить свое мнение, сходив в кино и окупив вложенные Фондом кино инвестиции.
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Крымский мост. Сделано с любовью!

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Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост» фотографии
Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост» фотографии
Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост» фотографии
Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост» фотографии
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