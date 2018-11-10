Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост»

Жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, побывавшая на премьере, поспешила встать на защиту режиссера.
«Прочитала, что фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост» атаковали критикой. Стало так неприятно, что решила написать пост в защиту! Как правильно говорится, обидеть художника, может каждый... Но мы ходили на фильм большой компанией, нам всем очень понравилось! Добрая, светлая романтическая комедия, от души смеялись, а в некоторых местах хотелось даже всплакнуть».
Навка предложила подписчикам не поддаваться на инсинуации критиков и самим составить свое мнение, сходив в кино и окупив вложенные Фондом кино инвестиции.
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