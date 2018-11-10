«Мужик странный пошел»: Яна Троянова о поведении поклонников-мужчин

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Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост»

10 ноября

«Меня в Голливуде долго считали неискренней»: Риз Уизерспун о «южном воспитании»

Актриса рассказала о том, как ей удалось затащить в сериал Мэрил Стрип