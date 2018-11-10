«Мужик странный пошел»: Яна Троянова о поведении поклонников-мужчин

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова
дала большое интервью изданию «7 Дней», в котором рассказала о реальном прототипе своей героини, о шоке от популярности и о странном поведении поклонников-мужчин.
О сходстве героини сериала «Ольга» с лучшей подругой актрисы
«На нее очень похожа моя лучшая подруга Наташа. Она ведущий экономист на крупном предприятии. Когда она собирается решить какую-то важную проблему, это сразу видно, про нее сотрудники говорят: «Опять она куда-то пошла с лицом воина». Мы дружим с пяти лет. И несмотря на то, что мы ровесницы, Наташа всегда меня опекала и воспитывала. В пять лет она приходила за мной в садик и говорила: «Я за Яной». Воспитатели ей верили и меня отдавали. Представляете, какой взрослой она была в пять лет? Потом Наташа приводила меня домой и говорила очень строго: «Садись и ешь суп». В такие моменты я ее просто ненавидела, потому что суп я не любила. Наташа была мне как вторая мама.
Однажды она меня даже спасла. Мы учились в первом классе. Как-то после занятий гуляли в парке Пионеров. Там был прудик, и вот он покрылся первым, еще тонким льдом. Наташа мне и говорит: «Яна, туда ходить не надо, лед тонкий». Но я назло пошла. И провалилась под лед. Ни один взрослый человек не ступил на лед, чтобы меня вытащить, а Наташа стала меня спасать. С берега ей только орали, как ей действовать: ложись на лед, тащи ее… А у меня сапоги наполнились водой, я была в резиновых. Потому что стояло такое межсезонье — в зимнюю одежду еще никто не переоделся, но уже выпал первый снег, и пруд подернулся льдом… И эти резиновые сапоги, наполнившись водой, стали с меня сползать. Я испугалась, что Наташа сейчас меня вытащит, а сапоги-то в пруду останутся.
И вот я ныряю, надеваю под водой сапоги, Наташа тем временем орет истошно: «Брось! Не надо!» А я выныриваю и говорю: «Да ты чего, меня мать убьет». Потом она меня все-таки вытащила, выволокла на берег. Посадила на санки и повезла. Мы с собой в парк санки взяли — по случаю первого снежка. Но на асфальте-то снега не было, он там быстро растаял. И вот Наташа по голому асфальту тащила санки со мной. А я сидела, от холода расставив руки в разные стороны — как кукла. И тут навстречу нам — Наташин отец. Он был в ужасе, попытался узнать, что случилось. Но Наташа молча протащила санки мимо него. Вот ей даже не было тогда дела до родного отца, потому что у нее была цель: меня спасти!
Она дотащила меня до своей квартиры, раздела, уложила спать и все время, пока я спала, ревела и утюгом сушила мои вещи, чтобы мама моя ничего не узнала. Я периодически просыпалась, смотрела на нее и опять засыпала, потому что у меня, конечно, был дикий стресс, я очень замерзла, и мне хотелось спать. К шести вечера Наташа меня разбудила, проводила в мою квартиру, положила мои вещи и ушла, захлопнув дверь, а я дальше спала. Мать, вернувшись с работы, все-таки поняла, что одежда мокрая. Наташа очень старалась, но идеально верхнюю одежду за такое время не высушишь, а может, ей силенок не хватило. Мать спросила: «Что случилось?» Я говорю: «В лужу упала». — «Что, упала и долго там лежала, что ли?» — «Примерно так».
Больше на эту тему мы с мамой не разговаривали. Она не докопалась до сути, и только через годы я ей рассказала, что тонула. Мать в шоке опустилась на стул и говорит: «Ну надо же, вот так живешь и не знаешь, что твой ребенок где-то тонул». Но во всех этих «где-то» рядом со мной была Наташа, и все обходилось. Она ходила в школу, когда учителя вызывали моих родителей, если я опять курила за углом, бунтовала, не хотела их слушать. Она забирала меня из детской комнаты милиции, когда я туда попадала. Меня ветер нес, а ее земля держала, и она помогала мне немножко приземлиться, хотя бы немножко.
И вот я у Наташи многое позаимствовала для образа Ольги. Так я свою героиню и играю — с Наташиным напряженным выражением лица. С лицом воина! И это поразительно — жизнь пошла в параллель с развитием сюжета в сериале. Мы снимали серии, где героиня узнает, что ее малолетняя дочь забеременела. И тут же мне звонит Наташа и говорит: «Ян, моя Анька залетела…» В параллель и на экране, и в жизни звучит слово «залет». Слово-то какое гадское! Но оно отражает реальность. Молодежь не должна рожать, я считаю. Рожать надо осознанно, после тридцати. А пока ты молодой — гуляй, веселись, не забывай, конечно, учиться где-то, получать профессию. Но, пожалуйста, не рожай, это была бы большая ошибка».
Об отношении к популярности и народной любви
«Я благодарна за любовь. Надо быть дураком, чтобы говорить: ах, я от этого устала! Нет, я от любви не устала. И каждый день делаю селфи с людьми на улице. Ко мне с этой просьбой обращаются самые разные люди — от пожилых до детей. У меня нет охраны, нет своей машины, я гуляю с собакой, хожу в магазин, езжу на метро. Я не усложнила себе жизнь попыткой укрыться от людей. Хотя у меня был шок на первом сезоне, когда я поняла, что стала очень известной. До этого меня знали в артхаусе, и меня это устраивало. И узнавали, и любили, просто не так массово. После первого сезона сериала у меня был шок, потому что узнаваемость стала тотальной. А еще эти огромные постеры по всей стране, огромная моя голова. Это смущало.
Потом я научилась все это принимать. У меня очень серьезные фан-клубы — в основном подростковые. Ребята по очереди прилетают ко мне в Москву, чтобы встретиться. Мы гуляем по Красной площади, покупаем вкусное мороженое со вкусом детства. Думаю, у подростков есть потребность в такой матери, которую играю я. У меня помимо мамы была Наташа, а у этих детей есть я. Две мамы лучше, чем одна, которая где-то что-то пропустит, где-то, может быть, занята очень сильно».
О поклонниках-мужчинах
«Они подходят, просят селфи, при этом добавляют: «Я сам не смотрю сериал, у меня жена смотрит, она будет счастлива». Я думаю: «Мужик, ты тоже смотришь, только непонятно, чего ты стыдишься». Вот женщины, когда подходят фотографироваться, свою любовь не стесняются показывать. Бывает, они ревут, или у них трясутся руки от волнения. Они такие искренние! А мужик странный пошел. Один жену привел — всем вместе сфотографироваться. И тут же говорит: «Какая у вас все-таки фигура классная». Жена напряглась и фотографировалась с очень грустным лицом…»
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