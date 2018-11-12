«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях

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10 ноября «Мужик странный пошел»: Яна Троянова о поведении поклонников-мужчин Актриса рассказала о сериале «Ольга» и о шоке от популярности

10 ноября Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост» Фигуристка агитирует подписчиков сходить в кино

10 ноября «Меня в Голливуде долго считали неискренней»: Риз Уизерспун о «южном воспитании» Актриса рассказала о том, как ей удалось затащить в сериал Мэрил Стрип