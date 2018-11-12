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«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях

12 ноября
2018 год

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12 ноября 2018
Недавно состоялась премьера дебютного фильма Надежды Михалковой «Проигранное место». Новоиспеченный режиссер стала гостьей очередного выпуска youtube-шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной» и откровенно рассказала о воспитании детей, о своих подростковых переживаниях и о том, что такое идеальные отношения.

«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях

О «стыдных» мыслях в подростковом возрасте

«Бунтаркой я не была, но по-тихому, конечно, было все. Я играла две роли: одна - примерной дочки, а вторая - моя жизнь в школе. Я вспоминаю всегда одну историю, когда у моей мамы умерла мама, моя бабушка. Я очень хорошо запомнила момент, когда мне позвонили, чтобы об этом рассказать. В эту минуту в голове пронеслось такое количество мыслей! Первая - ура, завтра в школу можно не ходить. Вторая - получается, что раз бабушка умерла, значит на день рождения через три дня к подруге я не пойду. Третья - ой, о чем это я думаю, у меня вообще-то умерла бабушка. Дело в том, что это какие-то внутренние мысли, переживания, которые в подростковом возрасте ты скрываешь, но они у всех есть. И это абсолютно нормально. Так вот нам никто этого не говорил».

О воспитании детей

«Помню, как воспитывали нас, и понимаю, что это совершенно другое поколение. Только к 30 годам я стала избавляться от чрезмерной ответственности и от навязчивых мыслей: что это делать - можно, а это - нельзя. Вместе с детьми я учусь меньше обращать на такое внимание, в том числе и им меньше делать замечания. Нина очень смешно на них отвечает: «Мама, ну тебя воспитали по-другому твои родители, а ты нас воспитываешь по-другому». Ей семь лет.

Ваня научился писать. Приносит мне сегодня листок показать, что у него получилось. Я говорю: «Давай, посмотрю!» А он написал там слово «жопа». Великолепно, правда? Наверное, я умею воспитывать детей, но как-то по-своему. Если бы я в детстве к папе пришла с таким, то знаешь, как бы я по этой жопе получила! У нас даже мысли не было такой, чтобы подобное сделать».

О мужчинах

«Мне кажется, мужчины боятся меня. Я, наверное, не очень располагаю к такой безответственной, легкомысленной беседе. Никогда не подхожу знакомиться первой. Мужчина должен понять, что он мне симпатичен, подойти сам, и только тогда я приму его с улыбкой».

Об идеальных отношениях

«Мне кажется, чем больше люди занимаются отдельными делами, тем дольше они проживут вместе и тем интереснее им встречаться дома».

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«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях фотографии
«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях фотографии
«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях фотографии
«Мне кажется, мужчины боятся меня»: Надежда Михалкова об идеальных отношениях фотографии
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