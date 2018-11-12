Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Пересильд станет бабушкой

12 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
12 ноября 2018
17 ноября в 12.00 в театре имени Ермоловой будет показан благотворительный спектакль для детей и взрослых «СтихоВаренье» с участием Юлии Пересильд, Лизы Арзамасовой, Юлии Хлыниной и других артистов.

Юлия Пересильд станет бабушкой

«СтихоВаренье» - театральный проект, созданный Юлией Пересильд и её друзьями с целью сбора средств на лечение и реабилитацию подопечных фонда «Галчонок». В каждом спектакле задействован разный актёрский состав, поэтому каждая постановка особенна и уникальна по-своему. В это раз роль Бабушки, которую ранее исполняла Настасья Самбурская, досталась самой Юлии Пересильд:

«Для нас это очень важный и нужный спектакль. Потому что помимо команды потрясающих артистов, которые много лет уже с нами, к нам присоединяется все больше людей - наших единомышленников.
Нам очень хочется избежать такой благотворительности, когда ты только просишь, но ничего не даёшь взамен. А «СтихоВаренье» - это такой спектакль, который даёт, приносит радость и пользу деткам, нашим подопечным, взрослым, артистам, которые задействованы в постановке. Для наших особенных детей это ещё одна возможность выйти в свет, пообщаться с другими детьми, познакомиться с новыми друзьями, артистами»!

Юлия Пересильд станет бабушкой

По уже сложившейся традиции, до и после спектакля все зрители могут пообщаться с авторами стихов – поэтами Анастасией Орловой и Наталией Волковой и приобрести их книги с автографами, а также другие сувениры с символикой фонда. И, конечно, отведать настоящего самого вкусного варенья в мире!

Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля и в кассах театра.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности
Поиск по меткам
благотворительность
персоны
Елизавета АрзамасоваЮлия ПересильдНастасья СамбурскаяЮлия Хлынина

фотографии >>
Юлия Пересильд станет бабушкой фотографии
Юлия Пересильд станет бабушкой фотографии
Юлия Пересильд станет бабушкой фотографии
Юлия Пересильд станет бабушкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.
Виталий Зимовец
9 ноября скончался кинооператор Виталий Зимовец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Яна Ляхович
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Алексей Штукин
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Хелен Макк
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Облепиховое лето
биография, драма
Россия, 2018
Догмэн
драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2018
Не чужие
социальная драма
Россия, 2018
Оцепеневшие от страха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2017
Соната
драма, мистика, триллер
Великобритания, Литва, Франция, 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Холодная война
драма
Великобритания, Польша, Франция, 2018
Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью