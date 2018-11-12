Юлия Пересильд станет бабушкой

17 ноября в 12.00 в театре имени Ермоловой будет показан благотворительный спектакль для детей и взрослых «СтихоВаренье» с участием Юлии Пересильд
, Лизы Арзамасовой
, Юлии Хлыниной
и других артистов.
«СтихоВаренье» - театральный проект, созданный Юлией Пересильд и её друзьями с целью сбора средств на лечение и реабилитацию подопечных фонда «Галчонок». В каждом спектакле задействован разный актёрский состав, поэтому каждая постановка особенна и уникальна по-своему. В это раз роль Бабушки, которую ранее исполняла Настасья Самбурская
, досталась самой Юлии Пересильд:
«Для нас это очень важный и нужный спектакль. Потому что помимо команды потрясающих артистов, которые много лет уже с нами, к нам присоединяется все больше людей - наших единомышленников.
Нам очень хочется избежать такой благотворительности, когда ты только просишь, но ничего не даёшь взамен. А «СтихоВаренье» - это такой спектакль, который даёт, приносит радость и пользу деткам, нашим подопечным, взрослым, артистам, которые задействованы в постановке. Для наших особенных детей это ещё одна возможность выйти в свет, пообщаться с другими детьми, познакомиться с новыми друзьями, артистами»!
По уже сложившейся традиции, до и после спектакля все зрители могут пообщаться с авторами стихов – поэтами Анастасией Орловой и Наталией Волковой и приобрести их книги с автографами, а также другие сувениры с символикой фонда. И, конечно, отведать настоящего самого вкусного варенья в мире!
Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля
и в кассах театра.
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