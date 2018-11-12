Михаил Ефремов получил тортом в лицо

По случаю 55-летнего юбилея Михаил Ефремов получил сладкое и воздушное поздравление от коллег прямо на сцене во время спектакля «Чапаев и Пустота».
«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел
Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на
сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо. Зрительный
зал поддержал шутку артиста бурными аплодисментами и выкриками с
поздравлениями. Запущенный в лицо торт взбудоражил и самого
именинника, известного своей непредсказуемостью. Эта шутка хоть и
оказалась весьма неожиданной для Ефремова, но очень понравилась ему.
Все присутствующие на сцене актеры поздравили своего коллегу с
праздником.
И уже через минуту, как ни в чем не бывало, актеры вновь переключились
на спектакль и продолжили игру. Такой оригинальный показ спектакля по
одноименному роману Виктора Пелевина, открыл 18-ый сезон этой
легендарной постановки», — рассказал PR-менеджер спектакля Константин Филиппов.
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