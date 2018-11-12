Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров (самых разрушительных за всю историю штата) местным жителям в срочном порядке пришлось эвакуироваться из родных пенатов. Вернувшись после эвакуации домой, многие обнаружили на месте своих особняков лишь пепел и головешки.
Среди пострадавших материально оказался актер Джерард Батлер
, более всего известный по главной роли в фильме «300 спартанцев
»:
«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлен смелостью, духом и жертвами пожарных. Спасибо вам»
, — написал Батлер в своем Инстаграме, опубликовав видео и фото с места «событий».
Режиссер Гильермо дель Торо
, певица Леди Гага
и актер Уилл Смит
также были вынуждены покинуть свои дома в Калифорнии из-за угрозы распространения огня. Правда им повезло - пожары обошли их дома стороной.
Певица Майли Сайрус
оптимистично высказалась о сгоревшем доме в Твиттере:
«Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров в моем районе. Но мне повезло. Мои животные и любовь моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда».
Также в пожаре Вулзи сгорел городок Дикого Запада — историческое поселение, построенное студией Paramount Pictures для съемок вестернов. Здесь снимались многие голливудские фильмы, а также первый и второй сезоны сериала «Мир Дикого Запада»
.
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