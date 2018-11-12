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Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома

12 ноября
2018 год

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12 ноября 2018
Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров (самых разрушительных за всю историю штата) местным жителям в срочном порядке пришлось эвакуироваться из родных пенатов. Вернувшись после эвакуации домой, многие обнаружили на месте своих особняков лишь пепел и головешки.
Среди пострадавших материально оказался актер Джерард Батлер, более всего известный по главной роли в фильме «300 спартанцев»:

Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлен смелостью, духом и жертвами пожарных. Спасибо вам», — написал Батлер в своем Инстаграме, опубликовав видео и фото с места «событий».

Режиссер Гильермо дель Торо, певица Леди Гага и актер Уилл Смит также были вынуждены покинуть свои дома в Калифорнии из-за угрозы распространения огня. Правда им повезло - пожары обошли их дома стороной.
Певица Майли Сайрус оптимистично высказалась о сгоревшем доме в Твиттере:

«Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров в моем районе. Но мне повезло. Мои животные и любовь моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда».

Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома

Также в пожаре Вулзи сгорел городок Дикого Запада — историческое поселение, построенное студией Paramount Pictures для съемок вестернов. Здесь снимались многие голливудские фильмы, а также первый и второй сезоны сериала «Мир Дикого Запада».
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300 спартанцевЗападный мир

фотографии >>
Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома фотографии
Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома фотографии
Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома фотографии
Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома фотографии
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